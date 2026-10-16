GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

La Serie A torna protagonista con un nuovo turno di campionato che promette spettacolo mettendo in palio punti pesanti e incroci pericolosi. Tra sfide d'alta classifica, incroci delicati nella corsa all'Europa e confronti che possono già incidere sulla lotta salvezza, il programma offre diversi spunti interessanti anche in chiave pronostici.

La nostra schedina passa in rassegna le partite della giornata, analizzando il momento delle squadre, i possibili sviluppi degli incontri e le quote proposte dai bookmaker. L'obiettivo è individuare le giocate più interessanti, valutando non soltanto i favoriti sulla carta, ma anche quelle sfide in cui forma recente, fattore campo e caratteristiche degli avversari potrebbero riservare qualche sorpresa.

Schedina venerdi-sabato-lunedi

SCHEDINA n1 FROSINONE-SASSUOLO X 3.80 3.90 3.96 VENEZIA-NAPOLI 2 1.70 1.70 1.74 ROMA-GENOA X 4.50 4.50 4.60 MONZA-CAGLIARI X 3.15 3.10 3.21 PARMA-TORINO 1 3.00 3.10 3.21 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La prima selezione prende in esame cinque incontri caratterizzati da equilibri differenti e possibili sviluppi tutt'altro che scontati. Frosinone-Sassuolo e Roma-Genoa presentano elementi che invitano a considerare anche l'ipotesi del pareggio, mentre Venezia-Napoli propone un confronto nel quale il valore delle rose e il fattore campo possono incidere sulle valutazioni. Completano il quadro Monza-Cagliari e Parma-Torino, due sfide nelle quali gli episodi e la gestione dei momenti decisivi potrebbero fare la differenza. Le quote dei diversi operatori offrono un riferimento per confrontare le probabilità attribuite ai vari esiti, senza rappresentare una garanzia sul risultato finale.

Schedina domenica

SCHEDINA n2 UDINESE-LECCE 1 1.88 1.85 1.90 FIORENTINA-COMO 1 3.35 3.50 3.39 MILAN-ATALANTA X 3.75 3.75 3.74 JUVENTUS-LAZIO X 3.75 3.80 3.91 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il programma domenicale propone quattro confronti che attraversano diversi livelli di competitività. Udinese-Lecce e Fiorentina-Como mettono di fronte squadre chiamate a misurarsi con avversari dalle caratteristiche differenti, mentre Milan-Atalanta e Juventus-Lazio rappresentano incroci di particolare interesse sul piano tecnico e tattico. Proprio nelle sfide più equilibrate, la gestione del possesso, l'efficacia offensiva e gli episodi nelle due aree possono risultare determinanti. La comparazione delle quote permette di osservare le valutazioni dei bookmaker e le differenze tra gli operatori, ricordando che ogni pronostico resta soggetto all'imprevedibilità del campo.

Come è divisa l'ottava giornata di Serie A

Venerdì 16 ottobre: Frosinone-Sassuolo

Sabato 17 ottobre: Venezia-Napoli, Bologna-Inter, Roma-Genoa

Domenica 18 ottobre: Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta, Juventus-Lazio

Lunedì 19 ottobre: Monza-Cagliari, Parma-Torino

L'8ª giornata di Serie A 2026/2027 si disputa da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre 2026.

Il Bologna affronta l'Inter sabato 17 ottobre alle 18:00.