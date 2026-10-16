Tutte le sfide in programma dal 16 al 19 ottobre: l'analisi delle quote e le possibili giocate per il nuovo turno di campionato.
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La Serie A torna protagonista con un nuovo turno di campionato che promette spettacolo mettendo in palio punti pesanti e incroci pericolosi. Tra sfide d'alta classifica, incroci delicati nella corsa all'Europa e confronti che possono già incidere sulla lotta salvezza, il programma offre diversi spunti interessanti anche in chiave pronostici.
La nostra schedina passa in rassegna le partite della giornata, analizzando il momento delle squadre, i possibili sviluppi degli incontri e le quote proposte dai bookmaker. L'obiettivo è individuare le giocate più interessanti, valutando non soltanto i favoriti sulla carta, ma anche quelle sfide in cui forma recente, fattore campo e caratteristiche degli avversari potrebbero riservare qualche sorpresa.
Schedina venerdi-sabato-lunedi
La prima selezione prende in esame cinque incontri caratterizzati da equilibri differenti e possibili sviluppi tutt'altro che scontati. Frosinone-Sassuolo e Roma-Genoa presentano elementi che invitano a considerare anche l'ipotesi del pareggio, mentre Venezia-Napoli propone un confronto nel quale il valore delle rose e il fattore campo possono incidere sulle valutazioni. Completano il quadro Monza-Cagliari e Parma-Torino, due sfide nelle quali gli episodi e la gestione dei momenti decisivi potrebbero fare la differenza. Le quote dei diversi operatori offrono un riferimento per confrontare le probabilità attribuite ai vari esiti, senza rappresentare una garanzia sul risultato finale.
Schedina domenica
Il programma domenicale propone quattro confronti che attraversano diversi livelli di competitività. Udinese-Lecce e Fiorentina-Como mettono di fronte squadre chiamate a misurarsi con avversari dalle caratteristiche differenti, mentre Milan-Atalanta e Juventus-Lazio rappresentano incroci di particolare interesse sul piano tecnico e tattico. Proprio nelle sfide più equilibrate, la gestione del possesso, l'efficacia offensiva e gli episodi nelle due aree possono risultare determinanti. La comparazione delle quote permette di osservare le valutazioni dei bookmaker e le differenze tra gli operatori, ricordando che ogni pronostico resta soggetto all'imprevedibilità del campo.
Come è divisa l'ottava giornata di Serie AL'8ª giornata di Serie A 2026/2027 si disputa da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre 2026.
- Venerdì 16 ottobre: Frosinone-Sassuolo
- Sabato 17 ottobre: Venezia-Napoli, Bologna-Inter, Roma-Genoa
- Domenica 18 ottobre: Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta, Juventus-Lazio
- Lunedì 19 ottobre: Monza-Cagliari, Parma-Torino
Il Bologna affronta l'Inter sabato 17 ottobre alle 18:00.
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