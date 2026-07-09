La Svizzera domenica 12 luglio alle ore 3 italiane (di notte) affronta l'Argentina nei quarti di finale dei Mondiali 2026. Dopo la vittoria ai rigori contro la Colombia, l'interista Manuel Akanji e compagni affrontano la squadra del capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Andiamo a vedere le quote principali che riguardano appunto Akanji.
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Mondiali, chi è favorita tra Argentina e Svizzera! E tenta una quota che riguarda Akanji
La favorita tra Argentina e Svizzera
Argentina grande favorita nel quarto di finale dei Mondiali: la vittoria di Messi e compagni oscilla tra l'1.68 di Admiralbet e l'1.73 di Stake, passando per l'1.69 di MarathonBet e l'1.72 di Betsson. La X oscilla tra 3.45 e 3.60 sui principali operatori, mentre la vittoria della Svizzera tra 5.25 e 5.89.
Che quota se Akanji segna
Ricordiamo che l'interista Akanji ha chiuso la stagione all'Inter con 2 gol in 33 partite di Serie A e in nazionale è a 4 gol in 86 presenze. Chissà che sugli sviluppi di un calcio piazzato non possa arrivare la quinta rete della sua carriera con la Svizzera: la rete del centrale parte da quota 15.50 su AdmiralBet, sale a 18.50 su Quigioco e 19.00 su Betsson. Ma arriva addirittura a 20.00 su Stake, una quota davvero interessante.
Dove vedere Argentina-Svizzera in tv—
Argentina-Svizzera si giocherà appunto domenica 12 luglio alle ore 3 italiane (di notte), in palio l'accesso alla semifinale. Diretta tv su Rai 1 e diretta streaming su DAZN.
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