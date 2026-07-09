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Argentina grande favorita nel quarto di finale dei Mondiali: la vittoria di Messi e compagni oscilla tra l'1.68 di Admiralbet e l'1.73 di Stake, passando per l'1.69 di MarathonBet e l'1.72 di Betsson. La X oscilla tra 3.45 e 3.60 sui principali operatori, mentre la vittoria della Svizzera tra 5.25 e 5.89.