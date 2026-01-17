Udinese-Inter, pronostico marcatore: ecco la quota che stuzzica per il gol

Tempo di ricaricare un po' le pile dall'ultima gara contro il Lecce di mercoledi che per i nerazzurri è subito tempo di tornare nuovamente in campo. Questo pomeriggio al Bluenergy Stadium di Udine i nerazzurri faranno visita alla squadra di Kosta Runjaić che nel girone d'andata espugnò il Meazza ribaltando il vantaggio iniziale della squadra di Chivu firmato Denzel Dumfries. La sete di vendetta potrebbe rappresentare un volano importante ma - quello che più conta - è che la squadra di Chivu vuole mantenere a tutti i costi il vantaggio sulle inseguitrici in classifica. Chi andrà in gol nella sfida di questo pomeriggio? Scopriamo insieme le quote dei principali operatori del settore.
Numeri sorprendenti per Federico Dimarco che si posiziona nei gradini più alti delle classifiche europee per assist, gol e occasioni pericolose create. L'esterno nerazzurro sta attraversando un periodo importante con la casacca nerazzurra. Che questo possa continuare anche a Udine? Vediamo le quote che lo riguardano. Per gli operatori di Vincitu la rete di Dimarco è quotata a 7.20 mentre gli esperti di Netwin bancano questa possibilità a 6.50 Gli analisti di William Hill propongono una quota di 6.25 mentre Snai quota il gol di Dimarco a 5.25
Sempre decisivo in ogni partita con uno scivolone contro il Napoli. Gli errori di Akanji da quando veste il nerazzurro si contano sulle dita di una mano ma c'è un dato che manca all'ex City, inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori. Il difensore svizzero più volte è andato vicino al gol ma non ha ancora trovato la sua prima gioia in nerazzurro. Che sia Udine il campo indicato per sbloccarsi da quel punto di vista? Vediamo le quote che lo riguardano. Gli esperti di Snai propongono una quota di 15.00 per il gol di Akanji mentre gli analisti di Vincitu offrono una quota di 14.00 per il gol dello svizzero. Gli analisti di Netwin bancano questa possibilità a 12.00 mentre gli esperti di William Hill quotano il gol di Akanji a 12.38
Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 15 di sabato 17 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Come al solito si potrà restare aggiornati con la diretta testuale del match su Fcinter1908.it
