Udinese-Inter, pronostico marcatore: ecco la quota che stuzzica per il gol

Questo pomeriggio i nerazzurri saranno nuovamente in campo in Friuli per la sfida contro l'Udinese, calcio d'inizio ore 15.00

Tempo di ricaricare un po' le pile dall'ultima gara contro il Lecce di mercoledi che per i nerazzurri è subito tempo di tornare nuovamente in campo. Questo pomeriggio al Bluenergy Stadium di Udine i nerazzurri faranno visita alla squadra di Kosta Runjaić che nel girone d'andata espugnò il Meazza ribaltando il vantaggio iniziale della squadra di Chivu firmato Denzel Dumfries. La sete di vendetta potrebbe rappresentare un volano importante ma - quello che più conta - è che la squadra di Chivu vuole mantenere a tutti i costi il vantaggio sulle inseguitrici in classifica. Chi andrà in gol nella sfida di questo pomeriggio? Scopriamo insieme le quote dei principali operatori del settore.