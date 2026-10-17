VIDEO / Inter e Bologna senza Lautaro e Orsolini, chi gioca? Le probabili formazioni

Bologna-Inter accende i riflettori sul Dall'Ara, dove i nerazzurri di Cristian Chivu cercano una risposta immediata dopo la sconfitta in Champions League contro il Club Brugge. La capolista vuole riprendere la propria marcia in campionato, ma dovrà farlo senza Lautaro Martinez, un'assenza che modifica gli equilibri offensivi e apre nuovi scenari anche sul fronte dei possibili marcatori. Marcus Thuram diventa il principale riferimento dell'attacco interista, mentre Pio Esposito e Bonny si contendono una maglia da titolare e la possibilità di lasciare il segno.

Dall'altra parte, il Bologna di Raffaele Palladino punta a sfruttare il fattore campo, affidandosi soprattutto a Roberto Piccoli e Federico Bernardeschi per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. Chi ha maggiori possibilità di andare a segno? Analizziamo le valutazioni dei principali bookmaker attraverso la comparazione delle quote sui possibili marcatori di Bologna-Inter, individuando i giocatori maggiormente accreditati per trovare la via del gol.

Bologna-Inter, pronostico marcatore Thuram

BOLOGNA INTER PRONOSTICO MARCATORI THURAM 2.10 PIÙ INFO 2.50 PIÙ INFO 2.25 PIÙ INFO 2.20 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Marcus Thuram è uno dei nomi al centro dell'attenzione in vista di Bologna-Inter, soprattutto per il peso che l'attaccante francese può avere nelle dinamiche offensive della formazione nerazzurra. Le valutazioni degli operatori sul possibile gol del francese presentano alcune differenze: la quota oscilla tra il 2.10 di StarVegas e il 2.50 di Netwin, con PokerStars e Stake che propongono rispettivamente 2.25 e 2.20. Un quadro che evidenzia aspettative differenti sul possibile contributo realizzativo del francese.

Bologna-Inter, pronostico marcatore Akanji

BOLOGNA INTER PRONOSTICO MARCATORE AKANJI 11.00 PIÙ INFO 11.00 PIÙ INFO 16.00 PIÙ INFO 11.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Manuel Akanji rappresenta invece un'opzione decisamente meno probabile secondo le valutazioni dei bookmaker, anche in considerazione delle caratteristiche e dei compiti prevalentemente difensivi del calciatore svizzero. La possibilità che il centrale nerazzurro trovi la via del gol contro il Bologna viene proposta a 11.00 da StarVegas, Netwin e Stake, mentre PokerStars si distingue con una valutazione di 16.00. Quote sensibilmente più elevate rispetto a quelle di Thuram, che riflettono la diversa propensione offensiva dei due giocatori.

Bologna-Inter, dove vedere la sfida in tv

Bologna-Inter, sfida valida per la 7ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà stasera sabato 17 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.