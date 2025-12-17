Bologna e Inter l’una contro l’altra per la prima volta in stagione, non essendosi ancora affrontate in campionato. La squadra di Italiano, che accede alla Final Four avendo vinto l’ultima edizione della Coppa Italia, affronta un’Inter qualificatasi grazie al secondo posto della passata stagione in Serie A. Emiliani reduci dalla sconfitta con la Juventus, nerazzurri dalla vittoria in trasferta sul Genoa grazie a cui hanno conquistato il primato in solitaria in classifica. Scopriamo quote e pronostico di Bologna-Inter, semifinale delle Final Four di Supercoppa Italiana.
pronostici
Pronostico Bologna-Inter: nerazzurri favoriti in Supercoppa, ma stuzzica di più un’altra quota
BOLOGNA-INTER, RISULTATO 2
Partita più equilibrata di quel che dicono le quote, secondo cui l’Inter parte ampiamente da favorita. Il Bologna è una delle squadre che negli ultimi anni ha messo più in difficoltà i nerazzurri. L'1 del Bologna oscilla tra il 5 e il 5.75, decisamente più bassa la quota del 2 invece, ovvero la vittoria dell'Inter di Cristian Chivu. Si parte dall'1.60 di Planetwin, per salire a 1.65 su AdmiralBet e a 1.66 su NetWin. La quota più alta è quella di Betsson: la vittoria dell'Inter è data a 1.67.
BOLOGNA-INTER, QUOTA GOAL
Stuzzica di più un'altra quota però rispetto al 2 fisso, ovvero la vittoria dell'Inter. È la quota del GOAL, ovvero sia Bologna che Inter a segno nella semifinale di Supercoppa. Si parte dall'1.80 di LeoVegas, ma la quota sale a 1.85 su WilliamHill e 1.86 su NetBet. Ma la più alta è quella di Bet365, che quota il gol di entrambe le squadre a 1.91.
Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming—
Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e in streaming sul sito Sportmediaset.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA