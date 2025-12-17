Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Partita più equilibrata di quel che dicono le quote, secondo cui l’Inter parte ampiamente da favorita. Il Bologna è una delle squadre che negli ultimi anni ha messo più in difficoltà i nerazzurri. L'1 del Bologna oscilla tra il 5 e il 5.75, decisamente più bassa la quota del 2 invece, ovvero la vittoria dell'Inter di Cristian Chivu. Si parte dall'1.60 di Planetwin, per salire a 1.65 su AdmiralBet e a 1.66 su NetWin. La quota più alta è quella di Betsson: la vittoria dell'Inter è data a 1.67.