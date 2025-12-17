FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Pronostico Bologna-Inter: nerazzurri favoriti in Supercoppa, ma stuzzica di più un’altra quota

pronostici

Pronostico Bologna-Inter: nerazzurri favoriti in Supercoppa, ma stuzzica di più un’altra quota

Pronostico Bologna-Inter: nerazzurri favoriti in Supercoppa, ma stuzzica di più un’altra quota - immagine 1
Bologna e Inter l’una contro l’altra per la prima volta in stagione in Supercoppa: c'è una quota che stuzzica più del 2 fisso
Alessandro Cosattini Redattore 

Bologna e Inter l’una contro l’altra per la prima volta in stagione, non essendosi ancora affrontate in campionato. La squadra di Italiano, che accede alla Final Four avendo vinto l’ultima edizione della Coppa Italia, affronta un’Inter qualificatasi grazie al secondo posto della passata stagione in Serie A. Emiliani reduci dalla sconfitta con la Juventus, nerazzurri dalla vittoria in trasferta sul Genoa grazie a cui hanno conquistato il primato in solitaria in classifica. Scopriamo quote e pronostico di Bologna-Inter, semifinale delle Final Four di Supercoppa Italiana.

BOLOGNA-INTER, RISULTATO 2

COMPARAZIONE QUOTE BOLOGNA-INTER RISULTATO 2
1.67
PIÙ INFO
1.66
PIÙ INFO
1.65
PIÙ INFO
1.6
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 2050€ di Bonus Benvenuto Sport
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Partita più equilibrata di quel che dicono le quote, secondo cui l’Inter parte ampiamente da favorita. Il Bologna è una delle squadre che negli ultimi anni ha messo più in difficoltà i nerazzurri. L'1 del Bologna oscilla tra il 5 e il 5.75, decisamente più bassa la quota del 2 invece, ovvero la vittoria dell'Inter di Cristian Chivu. Si parte dall'1.60 di Planetwin, per salire a 1.65 su AdmiralBet e a 1.66 su NetWin. La quota più alta è quella di Betsson: la vittoria dell'Inter è data a 1.67.

BOLOGNA-INTER, QUOTA GOAL

COMPARAZIONE QUOTE BOLOGNA-INTER GOAL
1.85
PIÙ INFO
1.91
PIÙ INFO
1.86
PIÙ INFO
1.8
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport con 3 vincite potenziate + 20 free spin
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Stuzzica di più un'altra quota però rispetto al 2 fisso, ovvero la vittoria dell'Inter. È la quota del GOAL, ovvero sia Bologna che Inter a segno nella semifinale di Supercoppa. Si parte dall'1.80 di LeoVegas, ma la quota sale a 1.85 su WilliamHill e 1.86 su NetBet. Ma la più alta è quella di Bet365, che quota il gol di entrambe le squadre a 1.91.

Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming

—  

Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Leggi anche
Genoa-Inter, pronostico marcatore: attacco o difesa? Ecco da dove potrebbero arrivare i gol
Genoa-Inter, pronostico risultato esatto: nerazzurri favoriti e attenzione alla goleada

© RIPRODUZIONE RISERVATA