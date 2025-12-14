Prezioso sui calci piazzati dove spesso si rende pericoloso, Yann Bisseck con il Genoa ha un conto aperto. Un conto che questo pomeriggio potrebbe portare il primo gol in stagione. Il difensore tedesco è ancora a secco tra Champions e Serie A e non è da escludere che si poss sbloccare proprio oggi. Il go di Bisseck è quotato a 11.00 dagli esperti di Vincitu e a 10.00 dagli analisti di Netbet e Netwin. I bookie di Admiral Bet propongono una quota di 9.75 per la rete di Bisseck contro il Genoa.