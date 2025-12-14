Motivazioni differenti ma altrettanto significative quelle che animeranno la sfida tra Genoa e Inter di questo pomeriggio. A Marassi i rossoblù puntano a mantenere costanza e conquistare punti vitali per la salvezza davanti ai loro tifosi, mentre l’Inter si presenta con la ferma intenzione di non frenare la propria ascesa, sapendo che ogni particolare, in questa fase del campionato, può essere decisivo.
COMPARAZIONE QUOTE
Genoa-Inter, pronostico marcatore: attacco o difesa? Ecco da dove potrebbero arrivare i gol
In un confronto tattico che promette di essere acceso e combattuto, l’attenzione si concentra inevitabilmente anche sui potenziali protagonisti offensivi della partita. Le quote sui realizzatori riflettono molto le speranze pre-partita: da una parte i protagonisti principali dell’attacco nerazzurro (il più prolifico di questa Serie A), incaricati di fare la differenza anche lontano da casa; dall’altra le eventuali rivelazioni del Genoa, intenzionato a puntare sui suoi attaccanti di riferimento per mettere in difficoltà una difesa di grande valore.
Genoa-Inter. marcatore Bisseck
Prezioso sui calci piazzati dove spesso si rende pericoloso, Yann Bisseck con il Genoa ha un conto aperto. Un conto che questo pomeriggio potrebbe portare il primo gol in stagione. Il difensore tedesco è ancora a secco tra Champions e Serie A e non è da escludere che si poss sbloccare proprio oggi. Il go di Bisseck è quotato a 11.00 dagli esperti di Vincitu e a 10.00 dagli analisti di Netbet e Netwin. I bookie di Admiral Bet propongono una quota di 9.75 per la rete di Bisseck contro il Genoa.
Genoa-Inter, marcatore Esposito
Dovrebbe essere Pio il partner in attacco con Lautaro Martinez contro il Genoa. Il giovane attaccante vuole ritagliarsi sempre di più un ruolo di primo piano e a Marassi potrebbe dare una mano alla causa nerazzurra. La rete di Pio Esposito è quotata a 3.00 dagli operatori di Netbet e Netwin; gli esperti di Vincitu propongono una quota di 2.70 mentre gli analisti di Admiral Bet bancano questa possibilità a 2.65
Genoa-Inter, dove vederla in tv—
Genoa-Inter, sfida valida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
