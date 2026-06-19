E se Dumfries fa gol...
La rete di Dumfries è data a 5.75 su AdmiralBet, finora in nazionale ha segnato 11 reti in 73 presenze. La quota sale a 6.1 su Betsson e 6.2 su Marathon, arriva a 6.5 su Stake. L'ultima rete di Denzel con l'Olanda risale al 4 settembre 2025, quando ha segnato la rete che ha sbloccato il match pareggiato per 1-1 contro la Polonia, valido per le qualificazioni.
Dove vedere Olanda-Svezia—
La partita si gioca all’NRG Stadium di Houston, Texas, alle ore 19 italiane di sabato 20 giugno 2026 e sarà visibile soltanto in esclusiva sui canali DAZN.
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