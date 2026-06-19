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fcinter1908 quote inter Pronostico Olanda-Svezia: ecco chi è favorito dopo i due esordi! E Dumfries intriga

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Pronostico Olanda-Svezia: ecco chi è favorito dopo i due esordi! E Dumfries intriga

Pronostico Olanda-Svezia: ecco chi è favorito dopo i due esordi! E Dumfries intriga - immagine 1
L'Olanda è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Giappone all'esordio ai Mondiali: di fronte la Svezia, ecco chi è favorito e non solo
Alessandro Cosattini Redattore 

L'Olanda è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Giappone all'esordio ai Mondiali: nella seconda giornata di fronte c'è la Svezia, reduce dalla vittoria per 5-1 contro la Tunisia. Partita cruciale per la squadra dell'ormai ex interista Denzel Dumfries, non da dentro o fuori ma quasi. Andiamo a vedere le quote del match: chi è favorito per la vittoria della gara e la quota che stuzzica che riguarda proprio Dumfries.

Olanda-Svezia, chi è favorito

COMPARAZIONE QUOTE OLANDA-SVEZIA, ESITO FINALE 1
1.73
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1.68
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1.7
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1.76
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Olanda favorita dai bookies, nonostante i risultati delle due gare d'esordio. La vittoria della squadra di Dumfries parte da 1.68 su Starcasinò, sale a 1.70 su Snai e 1.73 su Bet365. Arriva anche a 1.76 su LeoVegas, è la quota più alta per il successo degli Oranje.

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E se Dumfries fa gol...

COMPARAZIONE QUOTE OLANDA-SVEZIA, DUMFRIES MARCATORE
6.1
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5.75
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6.2
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6.5
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La rete di Dumfries è data a 5.75 su AdmiralBet, finora in nazionale ha segnato 11 reti in 73 presenze. La quota sale a 6.1 su Betsson e 6.2 su Marathon, arriva a 6.5 su Stake. L'ultima rete di Denzel con l'Olanda risale al 4 settembre 2025, quando ha segnato la rete che ha sbloccato il match pareggiato per 1-1 contro la Polonia, valido per le qualificazioni.

Dove vedere Olanda-Svezia

—  

La partita si gioca all’NRG Stadium di Houston, Texas, alle ore 19 italiane di sabato 20 giugno 2026 e sarà visibile soltanto in esclusiva sui canali DAZN.

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