fcinter1908 quote inter Turchia-Paraguay, focus Calhanoglu: le combinaizoni migliori per la sfida

COMPARAZIONE QUOTE

Turchia-Paraguay, focus Calhanoglu: le combinaizoni migliori per la sfida

Turchia-Paraguay, focus Calhanoglu: le combinaizoni migliori per la sfida - immagine 1
Focus sulla comparazione quote di Hakan Calhanoglu in Turchia-Paraguay ai Mondiali 2026.
Giovanni Montopoli Direttore 

La sfida tra Turchia e Paraguay, valida per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026, mette di fronte due nazionali chiamate a reagire dopo un esordio complicato. I turchi di Vincenzo Montella arrivano al match dopo la sconfitta contro l’Australia, mentre il Paraguay cerca riscatto dopo il pesante ko subito contro gli Stati Uniti. Per entrambe, una vittoria rappresenterebbe un passaggio fondamentale nella corsa agli ottavi di finale.

Turchia-Paraguay, marcatore Calhanoglu

COMPARAZIONE QUOTE TURCHIA PARAGUAY MARCATORE CALHANOGLU
4.60
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4.40
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3.60
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4.60
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Le quote dedicate a un gol di Hakan Calhanoglu in Turchia-Paraguay mostrano valutazioni piuttosto differenti tra gli operatori. Le proposte più alte arrivano da William Hill e StarCasinò Bet, che offrono la marcatura del centrocampista turco a quota 4.60, mentre StarVegas si attesta a 4.40. Più prudente invece la valutazione di BetFlag, che abbassa la quota a 3.60, segnale di una maggiore fiducia nelle possibilità che il numero 10 possa trovare la via della rete nel corso della sfida.

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Turchia-Paraguay, ammonito Calhanoglu

COMPARAZIONE QUOTE TURCHIA PARAGUAY AMMONITO CALHANOGLU
4.42
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4.60
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3.85
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4.15
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Le quote sull'ammonizione di Hakan Calhanoglu in Turchia-Paraguay presentano alcune differenze tra gli operatori. La valutazione più alta è quella di StarVegas, che propone il cartellino per il centrocampista turco a quota 4.60, davanti a William Hill (4.42) e StarCasinò Bet (4.15). Più bassa invece la quota offerta da Eurobet, ferma a 3.85.

Turchia-Paraguay, dove vedere la partita in TV

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La partita tra Turchia e Paraguay si giocherà nella notte tra venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno con calcio d’avvio previsto alle 05:00. Il match, in agenda per la seconda giornata del Gruppo D, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per vedere sul piccolo schermo la partita tra l’undici di Montella e quello di Alfaro bisogna installare l’app sulla propria smart tv di ultima generazione. Queste, invece, le opzioni per seguire in streaming l’evento: Turchia-Paraguay potrà essere vista collegandosi al sito di DAZN oppure tramite app su pc, smartphone, tablet e console.

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