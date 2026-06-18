Turchia-Paraguay, focus Calhanoglu: le combinaizoni migliori per la sfida

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Le quote sull'ammonizione di Hakan Calhanoglu in Turchia-Paraguay presentano alcune differenze tra gli operatori. La valutazione più alta è quella di StarVegas, che propone il cartellino per il centrocampista turco a quota 4.60, davanti a William Hill (4.42) e StarCasinò Bet (4.15). Più bassa invece la quota offerta da Eurobet, ferma a 3.85.

Turchia-Paraguay, dove vedere la partita in TV

La partita tra Turchia e Paraguay si giocherà nella notte tra venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno con calcio d’avvio previsto alle 05:00. Il match, in agenda per la seconda giornata del Gruppo D, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per vedere sul piccolo schermo la partita tra l’undici di Montella e quello di Alfaro bisogna installare l’app sulla propria smart tv di ultima generazione. Queste, invece, le opzioni per seguire in streaming l’evento: Turchia-Paraguay potrà essere vista collegandosi al sito di DAZN oppure tramite app su pc, smartphone, tablet e console.