Turchia-Paraguay, focus Calhanoglu: le combinaizoni migliori per la sfida

Turchia-Paraguay, ammonito Calhanoglu
Le quote sull'ammonizione di Hakan Calhanoglu in Turchia-Paraguay presentano alcune differenze tra gli operatori. La valutazione più alta è quella di StarVegas, che propone il cartellino per il centrocampista turco a quota 4.60, davanti a William Hill (4.42) e StarCasinò Bet (4.15). Più bassa invece la quota offerta da Eurobet, ferma a 3.85.
Turchia-Paraguay, dove vedere la partita in TV—
La partita tra Turchia e Paraguay si giocherà nella notte tra venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno con calcio d’avvio previsto alle 05:00. Il match, in agenda per la seconda giornata del Gruppo D, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per vedere sul piccolo schermo la partita tra l’undici di Montella e quello di Alfaro bisogna installare l’app sulla propria smart tv di ultima generazione. Queste, invece, le opzioni per seguire in streaming l’evento: Turchia-Paraguay potrà essere vista collegandosi al sito di DAZN oppure tramite app su pc, smartphone, tablet e console.
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