La Champions League torna protagonista con un programma ricco di sfide di grande interesse, tra confronti di prestigio e appuntamenti già importanti per gli equilibri della fase campionato. Dopo i risultati dell'esordio, le squadre cercano conferme o risposte immediate, in un calendario che propone incroci di alto livello come Manchester City-Paris Saint-Germain e Atletico Madrid-Manchester United. Riflettori puntati anche sull'Inter di Cristian Chivu, attesa a San Siro dal Club Brugge con l'obiettivo di riscattare la sconfitta contro il Real Madrid e conquistare i primi punti europei.

Il quadro delle partite offre numerosi spunti anche sul fronte dei pronostici, tra favorite sulla carta, trasferte delicate e confronti dall'esito meno scontato. Le differenze tecniche, il momento di forma e il fattore campo rappresentano alcune delle variabili da considerare nell'analisi delle quote. FCInter1908.it propone la propria schedina di Champions League, con una selezione degli incontri più interessanti e il confronto delle valutazioni dei principali operatori.

Schedina martedi 13 ottobre

Comparazione Quote GALATASARAY-BARCELLONA 2 1.30 1.27 1.28 ATL MADRID-MANCHESTER UTD X 3.75 3.75 3.75 ARSENAL-LILLE 1 1.21 1.20 1.21 VILLAREAL-NAPOLI 1 2.10 2.05 2.11 VIKING Fk-BAYERN MONACO OVER 4.5 1.88 1.93 1.84 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La schedina di martedì 13 ottobre comprende cinque incontri della seconda giornata di Champions League, con pronostici che spaziano dagli esiti finali al numero complessivo di reti. Per Galatasaray-Barcellona viene preso in considerazione il successo degli spagnoli, quotato a 1.27 da Netwin, 1.30 da Eurobet e 1.28 da Vincitu. Equilibrio nelle valutazioni per il pareggio tra Atletico Madrid e Manchester United, proposto a 3.75 da tutti e tre gli operatori. La vittoria dell'Arsenal contro il Lille oscilla tra 1.20 e 1.21, mentre il segno 1 di Villarreal-Napoli raggiunge 2.11 su Vincitu. Completa la selezione l'Over 4.5 di Viking-Bayern Monaco, con quote comprese tra 1.84 e 1.93.

Schedina mercoledi 14 ottobre

Comparazione Quote FAYENOORD-COMO X 4.05 4.00 4.05 MACHESTER CITY-PSG 2 3.05 3.00 2.95 BODO-BORUSSIA DORTMUND 1 3.15 3.05 3.15 ROMA-REAL MADRID 2 1.97 1.83 1.90 ASTON VILLA-FENERBACHE 1 1.65 1.62 1.67 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per mercoledì 14 ottobre, l'attenzione si concentra su altri cinque confronti dal profilo differente. Il pareggio tra Feyenoord e Como viene valutato 4.05 da Netwin e Vincitu, contro il 4.00 di Eurobet, mentre il successo esterno del Paris Saint-Germain sul campo del Manchester City presenta quote comprese tra 2.95 e 3.05. Tra gli esiti considerati figura anche la vittoria del Bodo/Glimt contro il Borussia Dortmund, proposta fino a 3.15. Il segno 2 di Roma-Real Madrid oscilla invece tra 1.83 e 1.97, evidenziando una differenza più marcata tra gli operatori. Chiude il quadro Aston Villa-Fenerbahce, con la vittoria dei padroni di casa quotata 1.65 da Netwin, 1.62 da Eurobet e 1.67 da Vincitu.