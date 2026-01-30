Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 18:00, lo Stadio Giovanni Zini sarà il teatro dell'atteso incontro di Serie A tra Cremonese e Inter, valido per la 23ª giornata di campionato. La Cremonese, attualmente al 12° posto con 23 punti, affronta una sfida impegnativa contro l'Inter, capolista con 52 punti. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere un risultato positivo per diversi motivi: la Cremonese per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, mentre l'Inter per consolidare ulteriormente la sua posizione di vertice. L'ultimo confronto diretto tra Cremonese e Inter ha visto i nerazzurri imporsi nettamente con un 4-1 nel match d'andata.
Pronostico Cremonese-Inter: nerazzurri favoriti ma occhio a un’altra quota che stuzzica
Inter vincente a Cremona
Inter nettamente favorita anche per i bookies, i nerazzurri hanno ritrovato anche la vittoria in Champions League e in campionato vivono un gran momento di forma. Il 2 fisso nerazzurro oscilla tra l'1.26 di LeoVegas e l'1.32 di Betsson, che è la quota più alta; in mezzo l'1.28 di GoldBet e l'1.31 di Netwin, tutte quote 'molto vicine' comunque.
Cremonese-Inter, la quota che stuzzica
Stuzzica la quota gol, già all'andata avevano segnato entrambe le squadre e l'Inter ha subito gol anche alla scorsa col Pisa. Dopo le fatiche di Champions, una rete potrebbe arrivare. La quota più bassa è quella di WH, 2.03. Si sale a 2.05 su Bet365 e 2.06 su MarathonBet, ma la più alta è quella di NetBet: 2.07.
Come arrivano le due squadre al match—
La Cremonese sta vivendo un periodo non facile, come dimostrano i risultati delle recenti partite. Con una posizione di metà classifica e solo 23 punti accumulati finora, la squadra di Davide Nicola ha registrato 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. La differenza reti negativa di 20:28 riflette le difficoltà in fase difensiva e la necessità di una maggiore incisività in attacco. Negli ultimi cinque incontri, i grigiorossi non sono riusciti a centrare la vittoria, collezionando due pareggi e tre sconfitte.
L'Inter si presenta a questa sfida in una forma smagliante, guidata da Cristian Chivu, con l'obiettivo di mantenere il primato in classifica. La squadra nerazzurra ha accumulato 52 punti, frutto di 17 vittorie, un solo pareggio e 4 sconfitte. Con una differenza reti impressionante di 50:19, l'Inter vanta una delle migliori difese e il miglior attacco della Serie A. Negli ultimi cinque incontri, i nerazzurri hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, dimostrando una notevole continuità di rendimento.
Dove vedere la partita in tv—
Cremonese-Inter, sfida valida per la 23ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 1 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
