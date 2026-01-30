Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Inter nettamente favorita anche per i bookies, i nerazzurri hanno ritrovato anche la vittoria in Champions League e in campionato vivono un gran momento di forma. Il 2 fisso nerazzurro oscilla tra l'1.26 di LeoVegas e l'1.32 di Betsson, che è la quota più alta; in mezzo l'1.28 di GoldBet e l'1.31 di Netwin, tutte quote 'molto vicine' comunque.

Cremonese-Inter, la quota che stuzzica

COMPARAZIONE QUOTE CREMONESE-INTER QUOTA GOL 2.03 PIÙ INFO 2.06 PIÙ INFO 2.05 PIÙ INFO 2.07 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti PIÙ INFO fino a 100€ di bonus benvenuto in fun bonus + 250€ bonus cashback PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito PIÙ INFO

Stuzzica la quota gol, già all'andata avevano segnato entrambe le squadre e l'Inter ha subito gol anche alla scorsa col Pisa. Dopo le fatiche di Champions, una rete potrebbe arrivare. La quota più bassa è quella di WH, 2.03. Si sale a 2.05 su Bet365 e 2.06 su MarathonBet, ma la più alta è quella di NetBet: 2.07.

Come arrivano le due squadre al match — La Cremonese sta vivendo un periodo non facile, come dimostrano i risultati delle recenti partite. Con una posizione di metà classifica e solo 23 punti accumulati finora, la squadra di Davide Nicola ha registrato 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. La differenza reti negativa di 20:28 riflette le difficoltà in fase difensiva e la necessità di una maggiore incisività in attacco. Negli ultimi cinque incontri, i grigiorossi non sono riusciti a centrare la vittoria, collezionando due pareggi e tre sconfitte.

L'Inter si presenta a questa sfida in una forma smagliante, guidata da Cristian Chivu, con l'obiettivo di mantenere il primato in classifica. La squadra nerazzurra ha accumulato 52 punti, frutto di 17 vittorie, un solo pareggio e 4 sconfitte. Con una differenza reti impressionante di 50:19, l'Inter vanta una delle migliori difese e il miglior attacco della Serie A. Negli ultimi cinque incontri, i nerazzurri hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, dimostrando una notevole continuità di rendimento.

Dove vedere la partita in tv — Cremonese-Inter, sfida valida per la 23ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 1 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.