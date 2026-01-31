Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

L'Inter proverà a tenere blindata la porta dopo il rocambolesco 6-2 di Pisa e stuzzica il risultato di Dortmund in Champions League, lo 0-2. La quota più bassa è il 5.80 di WH; la quota sale a 6.00 su BetFlag e 6.25 su NetWin, fino ad arrivare a 6.50 su Bet365.

Cremonese-Inter, risultato esatto 1-3

All'andata era finita 4-1 per i nerazzurri, interessante la quota del 3-1 finale questa volta per l'Inter, dunque con un gol segnato in meno anche viste le fatiche di Champions. La quota è di 11.00 su GoldBet e Betsson, sale a 12.00 su NetBet e Snai.

Come arrivano le due squadre al match — La Cremonese sta vivendo un periodo non facile, come dimostrano i risultati delle recenti partite. Con una posizione di metà classifica e solo 23 punti accumulati finora, la squadra di Davide Nicola ha registrato 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. La differenza reti negativa di 20:28 riflette le difficoltà in fase difensiva e la necessità di una maggiore incisività in attacco. Negli ultimi cinque incontri, i grigiorossi non sono riusciti a centrare la vittoria, collezionando due pareggi e tre sconfitte.

L'Inter si presenta a questa sfida in una forma smagliante, guidata da Cristian Chivu, con l'obiettivo di mantenere il primato in classifica. La squadra nerazzurra ha accumulato 52 punti, frutto di 17 vittorie, un solo pareggio e 4 sconfitte. Con una differenza reti impressionante di 50:19, l'Inter vanta una delle migliori difese e il miglior attacco della Serie A. Negli ultimi cinque incontri, i nerazzurri hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, dimostrando una notevole continuità di rendimento.

Dove vedere la partita in tv — Cremonese-Inter, sfida valida per la 23ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 1 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.