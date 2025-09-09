Serata storica per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez contro il Venezuela. Partito inizialmente dalla panchina, Lautaro è subentrato al 74' a Julian Alvarez e dopo meno di due minuti, al 75'19", ha timbrato: verticalizzazione improvvisa di Messi - abile a battere un calcio di punizione - cross di Nico Gonzalez e tuffo di testa con gol del Toro.
Ecuador-Argentina, Lautaro non vuole fermarsi: che quota per la doppietta del Toro!
Se lo scorso novembre, con il gol in semi-rovesciata contro il Perù, aveva raggiunto Diego Armando Maradona nella classifica marcatori di ogni tempo della nazionale argentina, ora Lautaro Martinez sale a quota 33 gol con la maglia della Seleccion, ed è al quinto posto dei marcatori all-time dell'Argentina. Davanti a lui Messi (114), Batistuta (55), Agüero (41) e Crespo (35). L'Argentina martedì 9 settembre all'1 italiana giocherà contro l'Ecuador: ecco il focus sul capitano nerazzurro.
Ecuador-Argentina, Lautaro Martinez marcatore—
Non ha alcuna intenzione di fermarsi Lautaro, che ora ha nel mirino l'ex nerazzurro Crespo. Un gol del Toro contro l'Ecuador è dato a 3.35 su Eurobet. Sale la quota su AdmiralBet: 3.40. Ancora più alta su WilliamHill e Starcasino, che danno a 3.50 la rete dell'argentino nel prossimo impegno della selezione di Scaloni. Una volta tornato, Lautaro si metterà subito a disposizione di Chivu per preparare il derby d'Italia contro la Juventus.
Ecuador-Argentina, la doppietta di Lautaro Martinez—
Alta la quota del gol, bisogna capire se Lautaro partirà titolare o se subentrerà a gara in corso, in ogni caso il Toro ha dimostrato di poter lasciare il segno anche dalla panchina. Ancora più alta la quota della doppietta del capitano nerazzurro, è molto intrigante. Proprio coi due gol, raggiungerebbe infatti Crespo come dicevamo.
Per Eurobet, la doppietta del Toro contro l'Ecuador è data a 15.00. Sale su AdmiralBet e Stacasino, che la danno a 16.00. Ancora più alta su BetFlag: i due gol di Lautaro nella gara sono dati a 18.00.
