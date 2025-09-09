FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Ecuador-Argentina, Lautaro non vuole fermarsi: che quota per la doppietta del Toro!

quote inter

Ecuador-Argentina, Lautaro non vuole fermarsi: che quota per la doppietta del Toro!

Ecuador-Argentina, Lautaro non vuole fermarsi: che quota per la doppietta del Toro! - immagine 1
Con due gol, Lautaro Martinez raggiungerebbe Crespo nella classifica dei marcatori dell'Argentina: ecco la quota
Alessandro Cosattini Redattore 

Serata storica per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez contro il Venezuela. Partito inizialmente dalla panchina, Lautaro è subentrato al 74' a Julian Alvarez e dopo meno di due minuti, al 75'19", ha timbrato: verticalizzazione improvvisa di Messi - abile a battere un calcio di punizione - cross di Nico Gonzalez e tuffo di testa con gol del Toro.

Se lo scorso novembre, con il gol in semi-rovesciata contro il Perù, aveva raggiunto Diego Armando Maradona nella classifica marcatori di ogni tempo della nazionale argentina, ora Lautaro Martinez sale a quota 33 gol con la maglia della Seleccion, ed è al quinto posto dei marcatori all-time dell'Argentina. Davanti a lui Messi (114), Batistuta (55), Agüero (41) e Crespo (35). L'Argentina martedì 9 settembre all'1 italiana giocherà contro l'Ecuador: ecco il focus sul capitano nerazzurro.

Ecuador-Argentina, Lautaro non vuole fermarsi: che quota per la doppietta del Toro!- immagine 2
Equipe

Ecuador-Argentina, Lautaro Martinez marcatore

—  

Non ha alcuna intenzione di fermarsi Lautaro, che ora ha nel mirino l'ex nerazzurro Crespo. Un gol del Toro contro l'Ecuador è dato a 3.35 su Eurobet. Sale la quota su AdmiralBet: 3.40. Ancora più alta su WilliamHill e Starcasino, che danno a 3.50 la rete dell'argentino nel prossimo impegno della selezione di Scaloni. Una volta tornato, Lautaro si metterà subito a disposizione di Chivu per preparare il derby d'Italia contro la Juventus.

COMPARAZIONE QUOTE LAUTARO MARCATORE IN ECUADOR-ARGENTINA
3.50
PIÙ INFO
3.40
PIÙ INFO
3.35
PIÙ INFO
3.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Ecuador-Argentina, la doppietta di Lautaro Martinez

—  

Alta la quota del gol, bisogna capire se Lautaro partirà titolare o se subentrerà a gara in corso, in ogni caso il Toro ha dimostrato di poter lasciare il segno anche dalla panchina. Ancora più alta la quota della doppietta del capitano nerazzurro, è molto intrigante. Proprio coi due gol, raggiungerebbe infatti Crespo come dicevamo.

Per Eurobet, la doppietta del Toro contro l'Ecuador è data a 15.00. Sale su AdmiralBet e Stacasino, che la danno a 16.00. Ancora più alta su BetFlag: i due gol di Lautaro nella gara sono dati a 18.00.

COMPARAZIONE QUOTE DOPPIETTA LAUTARO IN ECUADOR-ARGENTINA
18.00
PIÙ INFO
16.00
PIÙ INFO
15.00
PIÙ INFO
16.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Leggi anche
Francia-Islanda, Thuram ancora alla ricerca del gol. E c’è un’altra quota che stuzzica
Quote Israele-Italia: primo gol azzurro per Pio Esposito? E se Dimarco fa un assist…

© RIPRODUZIONE RISERVATA