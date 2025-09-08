FC Inter 1908
Francia-Islanda, Thuram ancora alla ricerca del gol. E c’è un’altra quota che stuzzica

La Francia giocherà contro l’Islanda martedì 9 settembre alle ore 20.45: occhio a queste due quote che riguardano l'interista Thuram
La Francia giocherà contro l’Islanda martedì 9 settembre alle ore 20.45. Gara di qualificazione ai prossimi Mondiali per la squadra allenata dal ct Didier Deschamps.

Tra i convocati c’è l’interista Marcus Thuram, presente nell’elenco proprio come il fratello Khéphren che gioca nella Juventus. I due alla ripresa del campionato si sfideranno nel derby d’Italia, ma intanto sono compagni naturalmente con la nazionale francese. Ecco il focus sull’attaccante nerazzurro in vista del prossimo match.

Francia-Islanda, Thuram ancora alla ricerca del gol. E c’è un’altra quota che stuzzica- immagine 2
Francia-Islanda, M. Thuram marcatore

Solo due gol in nazionale fin qui per Thuram, che con la sua Francia non ha lo stesso feeling trovato con l'Inter in zona gol. Contro l'Islanda può essere l'occasione giusta per trovare il gol per l'attaccante nerazzurro. Queste le parole del ct Deschamps: "L'ho utilizzato in un sistema che non è quello nel quale gioca con il suo club, che prevede due punte. Ha fatto tante buone cose ma gli è mancata l'efficacia, quello che ci si aspetta da un attaccante; le occasioni le ha avute, diciamo che è lì che deve fare ancora un passo". Il gol di Thuram è dato a 1.80 su Bet365 e Lottomatica, 1.84 su WilliamHill. Ancora più alta su Netwin: la rete di Marcus è data a 2.00.

COMPARAZIONE QUOTE M. THURAM MARCATORE IN FRANCIA-ISLANDA
1.84
PIÙ INFO
2.00
PIÙ INFO
1.80
PIÙ INFO
1.80
PIÙ INFO
Francia-Islanda, M. Thuram tira in porta 2 volte o più

Molto interessante la quota sui tiri in porta di Thuram nella sfida con l'Islanda. Proverà in ogni modo a sbloccarsi, 2 tiri in porta o più sono possibili per il centravanti nerazzurro. Sempre Deschamps ne ha parlato così: "Marcus è un attaccante d'area, ma sa giocare anche sugli esterni ed è lì che l'ho impiegato di più. Poi è uno che non tira mai indietro la gamba, dà sempre tutto. Non fa tutto bene però ha giocato molto in questo ruolo più decentrato, non voleva rimanere davanti ed è sbocciato in quel ruolo lì, in un sistema diverso con due attaccanti con la difesa dell'Inter che è a cinque. Ma so di poter contare su di lui, che sia dal primo minuto o a gara in corso, anche se nell'ultima partita non è sceso in campo per determinate ragioni che mi hanno portato a scegliere Hugo Ekitiké. Ma con Marcus non ci sono problemi". È interessante la quota dei tiri in porta: 1.80 su Bet365, Eurobet e Planetwin. Sale su Bwin: è 1.83.

COMPARAZIONE QUOTE M. THURAM TIRA IN PORTA O 1.5 IN FRANCIA-ISLANDA
1.83
PIÙ INFO
1.80
PIÙ INFO
1.80
PIÙ INFO
1.80
PIÙ INFO
