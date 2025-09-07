Lunedì 8 settembre alle ore 20.45 l’Italia di Rino Gattuso gioca contro Israele, un match fondamentale per le Qualificazioni al prossimo Mondiale.
Quote Israele-Italia: primo gol azzurro per Pio Esposito? E se Dimarco fa un assist…
Dopo il brillante successo contro l’Estonia, gli Azzurri devono vincere contro la seconda forza del girone. La Norvegia infatti è prima a 12 punti in 4 partite, segue Israele a 9 punti in 4 partite e poi c’è l’Italia a 6 punti in 3 partite. La gara di lunedì si giocherà in Ungheria. Ricordiamo che sono 5 i giocatori dell’Inter convocati da Gattuso per i due incontri della nazionali. Pio Esposito ha esordito con l’Estonia: chissà che non possa segnare con Israele…
Israele-Italia, Pio Esposito marcatore—
Una stagione, quella passata, da protagonista assoluto in serie B con lo Spezia e il sogno di che si realizza: quello di vestire la maglia nerazzurra. Per il giovane Pio Esposito il sogno continua, è arrivato infatti l’esordio in Nazionale maggiore con l’Estonia. Gli analisti di Bet365 quotano la rete dell'attaccante nerazzurro a 2.30. Leggermente più alta la quota per Netwin e Netbet: 2.50. Per AdmiralBet il gol di Pio è dato a 2.45.
Israele-Italia, se Dimarco fa assist…—
C’è un quota molto intrigante per Israele-Italia ed è quella del possibile assist di Federico Dimarco, specialista su cross e piazzati con il suo mancino. Tutti conoscono le grandissime abilità dell’esterno nerazzurro e proprio dal suo piede sinistro potrebbe segnare la squadra di Gattuso. L’assist di Dimarco per Eurobet è dato a 3.60; più alta la quota per Bet365 e Netbet, che danno l’assist a 3.75. Sale ancora su Bwin: 3.90 per l’assist dell’esterno nerazzurro.
Dove vedere Israele-Italia in tv—
Israele-Italia, sfida valida per il Girone I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e si potrà guardare anche in live-streaming su Rai Play. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta scritta del match, le pagelle con i voti ai protagonisti, le dichiarazioni pre e post-partita e altri numerosi contenuti di approfondimento.
