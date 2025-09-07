Lunedì 8 settembre alle ore 20.45 l’Italia di Rino Gattuso gioca contro Israele: ecco due quote che stuzzicano

Alessandro Cosattini Redattore 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 10:49)

Lunedì 8 settembre alle ore 20.45 l’Italia di Rino Gattuso gioca contro Israele, un match fondamentale per le Qualificazioni al prossimo Mondiale.

Dopo il brillante successo contro l’Estonia, gli Azzurri devono vincere contro la seconda forza del girone. La Norvegia infatti è prima a 12 punti in 4 partite, segue Israele a 9 punti in 4 partite e poi c’è l’Italia a 6 punti in 3 partite. La gara di lunedì si giocherà in Ungheria. Ricordiamo che sono 5 i giocatori dell’Inter convocati da Gattuso per i due incontri della nazionali. Pio Esposito ha esordito con l’Estonia: chissà che non possa segnare con Israele…

Israele-Italia, Pio Esposito marcatore — Una stagione, quella passata, da protagonista assoluto in serie B con lo Spezia e il sogno di che si realizza: quello di vestire la maglia nerazzurra. Per il giovane Pio Esposito il sogno continua, è arrivato infatti l’esordio in Nazionale maggiore con l’Estonia. Gli analisti di Bet365 quotano la rete dell'attaccante nerazzurro a 2.30. Leggermente più alta la quota per Netwin e Netbet: 2.50. Per AdmiralBet il gol di Pio è dato a 2.45.

Israele-Italia, se Dimarco fa assist… — C’è un quota molto intrigante per Israele-Italia ed è quella del possibile assist di Federico Dimarco, specialista su cross e piazzati con il suo mancino. Tutti conoscono le grandissime abilità dell’esterno nerazzurro e proprio dal suo piede sinistro potrebbe segnare la squadra di Gattuso. L’assist di Dimarco per Eurobet è dato a 3.60; più alta la quota per Bet365 e Netbet, che danno l’assist a 3.75. Sale ancora su Bwin: 3.90 per l’assist dell’esterno nerazzurro.

Dove vedere Israele-Italia in tv — Israele-Italia, sfida valida per il Girone I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e si potrà guardare anche in live-streaming su Rai Play. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta scritta del match, le pagelle con i voti ai protagonisti, le dichiarazioni pre e post-partita e altri numerosi contenuti di approfondimento.