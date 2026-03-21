Nerazzurri di scena all'Artemio Franchi di Firenze dove domani sera la squadra di mister Chivu affronterà la Fiorentina. Viola attualmente in striscia favorevole, non perdono in casa da 3 gare consecutive e da poco hanno abbandonato la zona calda in classifica uscendo dalla lotta per non retrocedere. L'Inter dovrà rispondere al Napoli e tenere a bada il Milan. Con i partenopei attualmente a 6 punti non sono ammessi passi falsi su un campo da sempre pericoloso per i colori nerazzurri. Inter che viaggia con il favore dei pronostici in poppa ma le gare vanno poi giocate e vinte sul campo. Scopriamo insieme le possibili combinazioni per quanto riguarda il risultato esatto del match di domani.
pronostici
Pronostico Fiorentina-Inter risultato esatto: larga o di misura? Ecco le quote per il match del Franchi
Fiorentina-Inter pronostico risultato esatto 0-1
Partita bloccata, con ritmi controllati e grande attenzione tattica da parte di entrambe le squadre visti i punti pesanti in palio. Per i nerazzurri maggiore qualità nelle giocate decisive che potrebbero portare a occasioni pulite create, magari sfruttando un episodio o una transizione ben gestita. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe mantenere il possesso per lunghi tratti senza però riuscire a essere davvero incisiva negli ultimi metri, sbattendo contro una difesa nerazzurra solida e organizzata. Scopriamo le quote per la vittoria di misura dell'Inter. Gli espertidi Netbet quotano l'1 a 0 per i nerazzurri a 7.75. Eurobet propone una quota di 7.00 mentre gli operatori di Vincitu bancano questa possibilità a 7.79. Gli analisti di Betflag quotano lo 0-1 a 7.25.
Fiorentina-Inter pronostico risultato esatto 1-4
Dopo una caduta o un inciampo i nerazzurri hanno sempre reagito con ferocia. Non è successo contro l'Atalanta dopo lo scivolone nel derby ma l'ingiustizia subita al Meazza contro la squadra di Palladino potrebbe rappresentare un volano importante per tornare a vincere convincendo. Ancora assente Lautaro in attacco ma torneranno Calhanoglu e Dumfries (con più minuti nelle gambe). Scopriamo insieme le quote per il 4 a 1 in favore dei nerazzurri. Per gli operatori di Snai la quota proposta è di 25.00 mentre gli operatori di Netwin bancano questa possibilità a 28.00. Gli analisti di Betflag propongono una quota di 27.00 mentre William Hill propone 26.00 di quota.
Fiorentina-Inter, dove vederla in tv—
—
Fiorentina-Inter, sfida valida per la 30ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 22 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
© RIPRODUZIONE RISERVATA