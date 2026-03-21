Pronostico Fiorentina-Inter risultato esatto: larga o di misura? Ecco le quote per il match del Franchi

Posticipo di giornata quello tra Fiorentina e Inter che mette in palio punti pesanti per la lotta scudetto e la salvezza

Nerazzurri di scena all'Artemio Franchi di Firenze dove domani sera la squadra di mister Chivu affronterà la Fiorentina. Viola attualmente in striscia favorevole, non perdono in casa da 3 gare consecutive e da poco hanno abbandonato la zona calda in classifica uscendo dalla lotta per non retrocedere. L'Inter dovrà rispondere al Napoli e tenere a bada il Milan. Con i partenopei attualmente a 6 punti non sono ammessi passi falsi su un campo da sempre pericoloso per i colori nerazzurri. Inter che viaggia con il favore dei pronostici in poppa ma le gare vanno poi giocate e vinte sul campo. Scopriamo insieme le possibili combinazioni per quanto riguarda il risultato esatto del match di domani.