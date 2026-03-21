fcinter1908 quote inter Pronostico Fiorentina-Inter risultato esatto: larga o di misura? Ecco le quote per il match del Franchi

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Pronostico Fiorentina-Inter risultato esatto: larga o di misura? Ecco le quote per il match del Franchi

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Posticipo di giornata quello tra Fiorentina e Inter che mette in palio punti pesanti per la lotta scudetto e la salvezza
Giovanni Montopoli Direttore 

Nerazzurri di scena all'Artemio Franchi di Firenze dove domani sera la squadra di mister Chivu affronterà la Fiorentina. Viola attualmente in striscia favorevole, non perdono in casa da 3 gare consecutive e da poco hanno abbandonato la zona calda in classifica uscendo dalla lotta per non retrocedere. L'Inter dovrà rispondere al Napoli e tenere a bada il Milan. Con i partenopei attualmente a 6 punti non sono ammessi passi falsi su un campo da sempre pericoloso per i colori nerazzurri. Inter che viaggia con il favore dei pronostici in poppa ma le gare vanno poi giocate e vinte sul campo. Scopriamo insieme le possibili combinazioni per quanto riguarda il risultato esatto del match di domani.

Fiorentina-Inter pronostico risultato esatto 0-1

COMPARAZIONE QUOTE FIORENTINA INTER RISULTATO ESATTO 0-1
7.25
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7.79
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7.00
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7.75
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Partita bloccata, con ritmi controllati e grande attenzione tattica da parte di entrambe le squadre visti i punti pesanti in palio. Per i nerazzurri maggiore qualità nelle giocate decisive che potrebbero portare a occasioni pulite create, magari sfruttando un episodio o una transizione ben gestita. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe mantenere il possesso per lunghi tratti senza però riuscire a essere davvero incisiva negli ultimi metri, sbattendo contro una difesa nerazzurra solida e organizzata. Scopriamo le quote per la vittoria di misura dell'Inter. Gli espertidi Netbet quotano l'1 a 0 per i nerazzurri a 7.75. Eurobet propone una quota di 7.00 mentre gli operatori di Vincitu bancano questa possibilità a 7.79. Gli analisti di Betflag quotano lo 0-1 a 7.25.

Fiorentina-Inter pronostico risultato esatto 1-4

COMPARAZIONE QUOTE FIORENTINA INTER RISULTATO ESATTO 1-4
26.00
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27.00
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28.00
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25.00
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Dopo una caduta o un inciampo i nerazzurri hanno sempre reagito con ferocia. Non è successo contro l'Atalanta dopo lo scivolone nel derby ma l'ingiustizia subita al Meazza contro la squadra di Palladino potrebbe rappresentare un volano importante per tornare a vincere convincendo. Ancora assente Lautaro in attacco ma torneranno Calhanoglu e Dumfries (con più minuti nelle gambe). Scopriamo insieme le quote per il 4 a 1 in favore dei nerazzurri. Per gli operatori di Snai la quota proposta è di 25.00 mentre gli operatori di Netwin bancano questa possibilità a 28.00. Gli analisti di Betflag propongono una quota di 27.00 mentre William Hill propone 26.00 di quota.

Fiorentina-Inter, dove vederla in tv

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Fiorentina-Inter, sfida valida per la 30ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 22 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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