L'Inter attende la Juventus a San Siro sabato alle ore 20.45. Derby d'Italia in programma per la 25a giornata di Serie A, molto importante per entrambe le formazioni. Quella di Cristian Chivu arriva al match dalla vittoria per 5-0 con il Sassuolo mentre la Juventus ha pareggiato 2-2 in rimonta contro la Lazio. La sfida di andata è terminata 4-3 per i bianconeri, in panchina c'era ancora Igor Tudor e non l'attuale allenatore Luciano Spalletti. L'Inter è prima in classifica a 58 punti, la Juve è quarta a 46, a -12 dalla capolista dunque. Quale risultato esatto? Andiamo a vedere le quote che stuzzicano maggiormente.
Inter-Juventus, pronostico risultato esatto: clean sheet nerazzurro? Ancora più alta questa quota
Inter-Juve, clean sheet nerazzurro?
L'Inter è la favorita a San Siro: la vittoria nerazzurra si aggira attorno a quota 2, il pareggio attorno al 3.45 e il successo dei bianconeri a quota 4.00. I nerazzurri sono reduci dal clean sheet contro il Sassuolo e stuzzica il 2-0, vorrebbe dire altra partita con la porta inviolata per Sommer. Si parte da quota 9.00 su Lottomatica, sale a 9.50 su NetBet e 9.80 su Betsson. Ma è ancora più alta su Snai: arriva a 10.00.
Inter-Juve, occhio a questo risultato
All'andata è stata una partita ricchissima di gol, addirittura 7 in totale. Ma sono cambiate non poco le due squadre da quel match: stuzzica la quota per il 3-1 nerazzurro, vista la media dei gol fatti dalle due squadre. L'Inter ne ha realizzati infatti 57 in 24 partite, la Juve 41; i nerazzurri ne hanno subiti 19, i bianconeri 20. Il 3-1 è dato a 15.00 su Bet365, la quota sale a 16.00 su WilliamHill e GoldBet. Ma è ancora più alta su Netwin: arriva a 17.00.
Dove vedere Inter-Juventus in tv—
Inter-Juventus, sfida valida per la 25ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
