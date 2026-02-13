All'andata è stata una partita ricchissima di gol, addirittura 7 in totale. Ma sono cambiate non poco le due squadre da quel match: stuzzica la quota per il 3-1 nerazzurro, vista la media dei gol fatti dalle due squadre. L'Inter ne ha realizzati infatti 57 in 24 partite, la Juve 41; i nerazzurri ne hanno subiti 19, i bianconeri 20. Il 3-1 è dato a 15.00 su Bet365, la quota sale a 16.00 su WilliamHill e GoldBet. Ma è ancora più alta su Netwin: arriva a 17.00.