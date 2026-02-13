FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Inter-Juventus, pronostico risultato esatto: clean sheet nerazzurro? Ancora più alta questa quota

pronostici

Inter-Juventus, pronostico risultato esatto: clean sheet nerazzurro? Ancora più alta questa quota

Inter-Juventus, pronostico risultato esatto: clean sheet nerazzurro? Ancora più alta questa quota - immagine 1
Sabato alle ore 20.45 l'Inter ospita la Juventus a San Siro: quale risultato esatto? Andiamo a vedere le quote che stuzzicano
Alessandro Cosattini Redattore 

L'Inter attende la Juventus a San Siro sabato alle ore 20.45. Derby d'Italia in programma per la 25a giornata di Serie A, molto importante per entrambe le formazioni. Quella di Cristian Chivu arriva al match dalla vittoria per 5-0 con il Sassuolo mentre la Juventus ha pareggiato 2-2 in rimonta contro la Lazio. La sfida di andata è terminata 4-3 per i bianconeri, in panchina c'era ancora Igor Tudor e non l'attuale allenatore Luciano Spalletti. L'Inter è prima in classifica a 58 punti, la Juve è quarta a 46, a -12 dalla capolista dunque. Quale risultato esatto? Andiamo a vedere le quote che stuzzicano maggiormente.

Inter-Juve, clean sheet nerazzurro?

COMPARAZIONE QUOTE INTER-JUVE, RISULTATO ESATTO 2-0
9.80
PIÙ INFO
10.00
PIÙ INFO
9.50
PIÙ INFO
9.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ in Bonus Sport + Bonus Scommesse del 100% fino a 2.000€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Inter è la favorita a San Siro: la vittoria nerazzurra si aggira attorno a quota 2, il pareggio attorno al 3.45 e il successo dei bianconeri a quota 4.00. I nerazzurri sono reduci dal clean sheet contro il Sassuolo e stuzzica il 2-0, vorrebbe dire altra partita con la porta inviolata per Sommer. Si parte da quota 9.00 su Lottomatica, sale a 9.50 su NetBet e 9.80 su Betsson. Ma è ancora più alta su Snai: arriva a 10.00.

Inter-Juve, occhio a questo risultato

COMPARAZIONE QUOTE INTER-JUVENTUS, RISULTATO ESATTO 3-1
16.00
PIÙ INFO
16.00
PIÙ INFO
17.00
PIÙ INFO
15.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 50€ in Bonus Sport + Bonus Scommesse del 100% fino a 2.000€
PIÙ INFO
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

All'andata è stata una partita ricchissima di gol, addirittura 7 in totale. Ma sono cambiate non poco le due squadre da quel match: stuzzica la quota per il 3-1 nerazzurro, vista la media dei gol fatti dalle due squadre. L'Inter ne ha realizzati infatti 57 in 24 partite, la Juve 41; i nerazzurri ne hanno subiti 19, i bianconeri 20. Il 3-1 è dato a 15.00 su Bet365, la quota sale a 16.00 su WilliamHill e GoldBet. Ma è ancora più alta su Netwin: arriva a 17.00.

Dove vedere Inter-Juventus in tv

—  

Inter-Juventus, sfida valida per la 25ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Leggi anche
Inter-Juventus, pronostico marcatori: Lautaro non vuole fermarsi! La quota raddoppia se segna…
Pronostico Inter-Juventus: chi è favorito a San Siro e occhio a questa quota su tutte

© RIPRODUZIONE RISERVATA