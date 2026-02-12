Sabato alle ore 20.45 l'Inter ospita la Juventus a San Siro. Derby d'Italia in programma per la 25a giornata di Serie A, molto importante per entrambe le formazioni. Quella di Cristian Chivu è reduce dalla vittoria per 5-0 contro il Sassuolo mentre la Juventus ha pareggiato 2-2 in rimonta contro la Lazio. Il match di andata è terminato 4-3 per i bianconeri, in panchina c'era ancora Igor Tudor e non l'attuale allenatore Luciano Spalletti. L'Inter è prima in classifica a 58 punti, la Juve è quarta a 46, a -12 dalla capolista dunque. Andiamo a vedere le quote che stuzzicano maggiormente per la gara del Meazza.