I migliori video scelti dal nostro canale

Sabato alle ore 20.45 l'Inter ospita la Juventus a San Siro: andiamo a vedere le quote che stuzzicano maggiormente per la gara
Alessandro Cosattini Redattore 

Sabato alle ore 20.45 l'Inter ospita la Juventus a San Siro. Derby d'Italia in programma per la 25a giornata di Serie A, molto importante per entrambe le formazioni. Quella di Cristian Chivu è reduce dalla vittoria per 5-0 contro il Sassuolo mentre la Juventus ha pareggiato 2-2 in rimonta contro la Lazio. Il match di andata è terminato 4-3 per i bianconeri, in panchina c'era ancora Igor Tudor e non l'attuale allenatore Luciano Spalletti. L'Inter è prima in classifica a 58 punti, la Juve è quarta a 46, a -12 dalla capolista dunque. Andiamo a vedere le quote che stuzzicano maggiormente per la gara del Meazza.

Inter-Juve, ecco la favorita

L'Inter è la favorita a San Siro: la vittoria nerazzurra si aggira attorno a quota 2, il pareggio attorno al 3.45 e il successo dei bianconeri a quota 4.00. La quota più bassa per la vittoria dell'Inter è quella di Goldbet: 1.95. Sale a 1.99 la quota su WilliamHill, arriva a 2.00 su Betsson. Ma è ancora più alta su Marathonbet: il successo della squadra di Chivu è dato a 2.05 per la precisione.

Inter-Juve, occhio a questa quota

7 gol addirittura all'andata, l'Inter ne ha segnati già 57 in campionato mentre la Juve è a 41: i nerazzurri sono oltre i 2 di media a partita, i bianconeri invece di poco sotto. Stuzzica la quota GOAL, dunque con entrambe le formazioni a segno a San Siro. Si parte dall'1.72 di Betflagsport, sale a 1.74 su StarCasino e 1.76 su Netwin. È ancora più alta su Bet365: 1.80.

Dove vedere Inter-Juventus in tv

  

Inter-Juventus, sfida valida per la 25ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

