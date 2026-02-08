Sassuolo-Inter, pronostico marcatore: chi può finire sul tabellino al Mapei

Marcus Thuram è l’uomo da tenere d’occhio. Il francese non sta attraversando il miglior periodo in fase realizzativa ma contro un Sassuolo - squadra che soffre attaccanti fisici e profondità - il numero 9 nerazzurro parte con tutti i semafori verdi. Se c’è un nome da cerchiare per il tabellino dei marcatori, è il suo. Scopriamo quanto è quotata la sua rete. Per gli operatori di Netbet la rete del francese è quotata a 2.60. Gli analisti di Planetwin bancano questa possibilità a 2.40 mentre gli esperti di Betsson propongono una quota di 2.33. Per gli operatori di Bet365 la rete del francese è quotata a 2.30.