Sassuolo-Inter, pronostico marcatore: chi può finire sul tabellino al Mapei

Questo pomeriggio i nerazzurri saranno di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Grosso. Calcio d'inizio ore 18.00
L'Inter torna al Mapei Stadium dopo l'anno di purgatorio passato in Serie B dal Sasssuolo. Neroverdi che nell'anno dello scudetto della seconda stella nerazzurra furono l'unica squadra a battere l'Inter nella doppia sfida di campionato ma il passato recente racconta altro. I precedenti parlano chiaro, e anche stavolta il copione sembra scritto: nerazzurri con più qualità e volume offensivo, neroverdi pronti a concedere qualcosa ma capaci di lasciare spazi. In un match che promette occasioni, il focus è uno solo: chi ha davvero le carte giuste per trovare la via della rete?

Sassuolo-Inter, pronostico marcatore Thuram

Marcus Thuram è l’uomo da tenere d’occhio. Il francese non sta attraversando il miglior periodo in fase realizzativa ma contro un Sassuolo - squadra che soffre attaccanti fisici e profondità - il numero 9 nerazzurro parte con tutti i semafori verdi. Se c’è un nome da cerchiare per il tabellino dei marcatori, è il suo. Scopriamo quanto è quotata la sua rete. Per gli operatori di Netbet la rete del francese è quotata a 2.60. Gli analisti di Planetwin bancano questa possibilità a 2.40 mentre gli esperti di Betsson propongono una quota di 2.33. Per gli operatori di Bet365 la rete del francese è quotata a 2.30.

Sassuolo-Inter, pronostico marcatore Bisseck

Yann Aurel Bisseck non è il nome più scontato sul tabellino, ma contro il Sassuolo – spesso vulnerabile sui calci piazzati – il difensore nerazzurro può diventare un fattore. Fisicità, timing e presenza costante in area avversaria: se l’Inter colpisce da fermo, il suo nome non è affatto fuori contesto. Gi esperti di Planetwin bancano il gol di Bisseck contro il Sassuolo a 6.75. Gli analisti di Netbet propongono una quota di 7.50 mentre gli operatori di Bet365 quotano a 7.50 la rete del tedesco. Betsson propone una quota di 9.20 per la rete del difensore nerazzurro.

Sassuolo-Inter, dove vedere la gara in tv

Sassuolo-Inter, sfida valida per la 24ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

 

