Vigilia di Champions in casa nerazzurra con l'Inter di Chivu che domani sera, al Meazza, affronterà lo Slavia Praga per la seconda giornata della marcia d'avvicinamento alla fase finale della principale competizione europea. Ospiti ancora imbattuti con l'Inter che reduce dalla vittoria di Cagliari e forte del ruolino di marcia in Champions League dove alla prima ha superato l'Ajax in trasferta
Pronostico Inter-Slavia Praga: nerazzurri strafavoriti, intriga la quota Over 4.5
Inter-Slavia Praga, Inter vincente—
Nerazzurri con il favore dei pronostici. La squadra di Chivu - secondo gli esperti del settore - dovrebbe avere vita facile contro lo Slavia. Sarà importante, per l'esito finale della classifica, incrementare il bottino realizzativo per scalare la classifica. La vittoria nella sfida di domani è quotata a 1.34 da Marathonbet con i bookie di Leovegas più cauti che bancano questa possibilità a 1.30. Gli esperti di Starvegas si attestano a 1.33 mentre leggermente sotto gli analisti di Goldbet che bancano a 1.32
Inter-Slavia Praga, over 4.5—
Come detto sarà importante realizzare una miglior differenza reti per scalare al meglio la classifica. La squadra di Chivu, attualmente miglior attacco in campionato, conferma la buona vena realizzativa concedendo forse un po' troppo agli avversari. L'Over 4.5 nei 90 minuti del Meazza è quotato 4.10 dagli esperti di LeoVegas. I bookie di Goldbet bancano questa possibilità a 3.95, più cauti gli analisti di Starvegas e Marathonbet che quotano rispettivamente a 3.65 e 3.60 questa opzione.
Inter-Slavia Praga, dove vederla in TV—
Inter-Slavia Praga, seconda giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 30 settembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV
