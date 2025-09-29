Pronostico Inter-Slavia Praga: nerazzurri strafavoriti, intriga la quota Over 4.5

Vigilia di Champions in casa nerazzurra con l'Inter di Chivu che domani sera, al Meazza, affronterà lo Slavia Praga per la seconda giornata della marcia d'avvicinamento alla fase finale della principale competizione europea. Ospiti ancora imbattuti con l'Inter che reduce dalla vittoria di Cagliari e forte del ruolino di marcia in Champions League dove alla prima ha superato l'Ajax in trasferta

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Nerazzurri con il favore dei pronostici. La squadra di Chivu - secondo gli esperti del settore - dovrebbe avere vita facile contro lo Slavia. Sarà importante, per l'esito finale della classifica, incrementare il bottino realizzativo per scalare la classifica. La vittoria nella sfida di domani è quotata a 1.34 da Marathonbet con i bookie di Leovegas più cauti che bancano questa possibilità a 1.30. Gli esperti di Starvegas si attestano a 1.33 mentre leggermente sotto gli analisti di Goldbet che bancano a 1.32

Inter-Slavia Praga, over 4.5

Come detto sarà importante realizzare una miglior differenza reti per scalare al meglio la classifica. La squadra di Chivu, attualmente miglior attacco in campionato, conferma la buona vena realizzativa concedendo forse un po' troppo agli avversari. L'Over 4.5 nei 90 minuti del Meazza è quotato 4.10 dagli esperti di LeoVegas. I bookie di Goldbet bancano questa possibilità a 3.95, più cauti gli analisti di Starvegas e Marathonbet che quotano rispettivamente a 3.65 e 3.60 questa opzione.