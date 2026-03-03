Como-Inter, Coppa Italia: equilibrio possibile o colpo nerazzurro? Il pronostico sul risultato esatto

Lo 0-0 è un risultato tutt’altro che impossibile, soprattutto se il Como riuscirà a mantenere compattezza tra le linee e a sporcare il palleggio nerazzurro. L'ampio turnover previsto per le due squadre può far emergere una partita bloccata, con poche occasioni pulite e tanto equilibrio tattico. Se l’Inter dovesse faticare a trovare ritmo e profondità, il rischio di una sfida chiusa, nervosa e con poche reti aumenterebbe sensibilmente. Scopriamo insieme le quote per il pareggio a reti inviolate. Per gli esperti di Netbet il pareggio per 0 a 0 è quotato a 8.50. Gli operatori di Snai bancano questa possibilità a 8.25. Per Eurobet il pari tra Como e Inter è quotato a 8.20 mentre gli operatori Betsson propongono una quota di 8.00.