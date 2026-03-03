Nerazzurri che questa sera tornano in campo per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como per una sfida tra due realtà profondamente diverse per struttura, ambizioni e qualità complessiva della rosa. Il Como proverà no solo a sfruttare il fattore campo ma anche la voglia di rivalsa per quel poker subito in campionato proprio dai nerazzurri. L’Inter arriva con una mentalità ormai consolidata con un ruolino di marcia in trasferta impressionante (in campionato) e la voglia di chiudere subito la doppia sfida senza commetter lo stesso errore che le è costato la Champions League. Nerazzurri apparentemente favoriti per il passaggio del turno ma le gare vanno poi giocate. Vediamo i possibili risultati consigliati dai principali operatori del settore.
pronostici
Como-Inter, Coppa Italia: equilibrio possibile o colpo nerazzurro? Il pronostico sul risultato esatto
Como-Inter, pronostico risultato esatto 0-0
Lo 0-0 è un risultato tutt’altro che impossibile, soprattutto se il Como riuscirà a mantenere compattezza tra le linee e a sporcare il palleggio nerazzurro. L'ampio turnover previsto per le due squadre può far emergere una partita bloccata, con poche occasioni pulite e tanto equilibrio tattico. Se l’Inter dovesse faticare a trovare ritmo e profondità, il rischio di una sfida chiusa, nervosa e con poche reti aumenterebbe sensibilmente. Scopriamo insieme le quote per il pareggio a reti inviolate. Per gli esperti di Netbet il pareggio per 0 a 0 è quotato a 8.50. Gli operatori di Snai bancano questa possibilità a 8.25. Per Eurobet il pari tra Como e Inter è quotato a 8.20 mentre gli operatori Betsson propongono una quota di 8.00.
Como-Inter, pronostico risultato esatto 1-2
L’ipotesi più probabile, però, potrebbe riguardare la vittoria dell’Inter per 2-1. Anche concedendo qualcosa, la qualità offensiva dei nerazzurri e la maggiore abitudine a gestire le pressioni dovrebbero fare la differenza nei momenti chiave. Il Como potrebbe trovare il gol, magari sfruttando una ripartenza o una palla inattiva, ma sulla distanza l’organico dell’Inter offre maggiori soluzioni e più peso specifico nei cambi. Queste le quote per la vittoria di misura dei nerazzurri. Per gli operatori di Snai la quota proposta per la vittoria dei nerazzurri per 2 a 1 è di 11.00 mentre gli analisti di Eurobet e Netbet bancano questa possibilità a 10.50. Gli analisti di Betsson propongono una quota di 10.00 per la vittoria dell'Inter per 2 a 1.
Como-Inter, dove vedere la partita tv—
Como-Inter, gara valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, si disputerà martedì 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/
© RIPRODUZIONE RISERVATA