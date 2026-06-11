Prima giornata della fase a gironi dei Mondiali e la Svizzera dell'interista Manuel Akanji affronta il Qatar: il match è in programma sabato alle ore 21 italiane. Le due formazioni sono inserite nel Gruppo B insieme a Bosnia e Canada. Andiamo a vedere le quote più interessanti per Qatar-Svizzera e a quanto è dato il gol del difensore nerazzurro, che ha chiuso la stagione con 2 gol in 33 partite di Serie A e in nazionale è a 4 gol in 81 presenze.