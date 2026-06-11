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fcinter1908 quote inter Mondiali, pronostico Qatar-Svizzera: chi è favorito e la quota per Akanji marcatore

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Mondiali, pronostico Qatar-Svizzera: chi è favorito e la quota per Akanji marcatore

Mondiali, pronostico Qatar-Svizzera: chi è favorito e la quota per Akanji marcatore - immagine 1
Prima giornata della fase a gironi dei Mondiali e la Svizzera dell'interista Manuel Akanji affronta il Qatar: ecco le quote principali
Alessandro Cosattini Redattore 

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Prima giornata della fase a gironi dei Mondiali e la Svizzera dell'interista Manuel Akanji affronta il Qatar: il match è in programma sabato alle ore 21 italiane. Le due formazioni sono inserite nel Gruppo B insieme a Bosnia e Canada. Andiamo a vedere le quote più interessanti per Qatar-Svizzera e a quanto è dato il gol del difensore nerazzurro, che ha chiuso la stagione con 2 gol in 33 partite di Serie A e in nazionale è a 4 gol in 81 presenze.

Qatar-Svizzera, chi è favorito e la quota

COMPARAZIONE QUOTE QATAR-SVIZZERA, ESITO FINALE 2
1.21
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1.23
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1.20
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1.20
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Svizzera nettamente favorita dai bookmakers: si parte da quota 1.20 su Bet365 e Starcasinòbet, passando per l'1.21 su WilliamHill fino ad arrivare all'1.23 di Betsson. La curiosità è che le due formazioni si sono affrontate solo una volta nella storia e l'amichevole nel 2018/19 era terminata 1-0 per il Qatar.

A quanto è dato il gol di Akanji

COMPARAZIONE QUOTE AKANJI MARCATORE IN QUALSIASI MOMENTO
7.25
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7.8
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8.5
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6.5
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Ricordiamo che l'interista Akanji ha chiuso la stagione all'Inter con 2 gol in 33 partite di Serie A e in nazionale è a 4 gol in 81 presenze. Chissà che sugli sviluppi di un calcio piazzato non possa arrivare la quinta rete della sua carriera con la Svizzera: la rete del centrale parte da quota 6.5 su Sportium, sale a 7.25 su AdmiralBet e arriva a 7.80 su MarathonBet. Ma è ancora più alta la quota su Stake: arriva a 8.50.

Dove vedere Qatar-Svizzera

—  

Qatar-Svizzera sarà visibile su DAZN in diretta streaming. Non sarà dunque una delle gare che si vedranno in chiaro sulla Rai, ma solo sull'emittente che ha in esclusiva tutte le partite della competizione.

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