Statistiche alla mano per i nerazzurri il Mapei Stadium rappresenta un ostacolo importante da superare al meglio. Contro i neroverdi il bottino totale recita 11 vittorie per l'Inter contro 10 del Sassuolo (con solamente 2 pareggi). Dopo l'anno di purgatorio in Serie B gli emiliani sono tornati nella massima divisione dove al momento viaggiano a metà classifica forti degli ultimi due successi a Pisa e in casa contro la Cremonese. L'Inter, dal canto suo, vuole suonare l'ottava sinfonia (sono 7 le vittorie consecutive in teasferta) battendo i neroverdi per tenere a debita distanza le inseguitrici. Per i bookie i nerazzurri appaiono nettamente favoriti ma sarà poi il campo a parlare. Scopriamo le combinazioni sul possibile risultato della sfida.
COMPARAZIONE QUOTE
Sassuolo-Inter, pronostico risultato esatto: nerazzurri favoriti ma attenzione all’ostacolo
Sassuolo-Inter, pronostico risultato esatto 0-2
I nerazzurri, dopo la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Torino, vogliono mantenere il vantaggio su Milan e Napoli. Per farlo mister Chivu punterà sull'undici base affidandosi in attacco alla coppia formata tra Thuram e Lautaro. Attacco, quello nerazzurro, che rimane il più prolifico della Serie A con 52 reti realizzate in 23 giornate. Scopriamo le quote per il 2 a 0 in favore dei nerazzurri. Il 2 a 0 per i nerazzurri è quotato a 7.00 dagli operatori di Snai. Gli analisti di Admiral bet propongono una quota di 6.90. Per gli analisti di Netwin la vittoria per 2 a 0 dei nerazzurri è quotata a 6.85 mentre i bookie di Betflag bancano questa possibilità a 6.50.
Sassuolo-Inter, pronostico risultato esatto 1-1
La vittoria per 2 a 1 dei nerazzurri nella gara d'andata ha rappresentato una chiave di volta importante per l'undici di mister Chivu. La voglia del Sassuolo di dar seguito al buon momento potrebbe incentivare i neroverdi e il possibile 1 a 1 sarebbe risultato che fotografa una gara equilibrata: nerazzurri più solidi ma meno brillanti del previsto visti i tanti impegni ravvicinati con il Sassuolo capace di colpire sfruttando gli spazi. Il pareggio potrebbe rappresentare una giocata di valore per chi cerca il risultato esatto. Gli operatori di Snai quotano il pareggio per 1 a 1 a 9.25 mentre gli operatori di Admiral bet bancano questa possibilità a 8.80. Gli esperti di Netwin propongono una quota di 9.00 per il pari tra le due squadre mentre gli operatori di Betflag quotano il pareggio per 1 a 1 tra Sassuolo e Inter a 7.75.
Sassuolo-Inter, dove vedere la partita in TV—
Sassuolo-Inter, sfida valida per la 24ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA