Sassuolo-Inter, pronostico risultato esatto: nerazzurri favoriti ma attenzione all’ostacolo

La vittoria per 2 a 1 dei nerazzurri nella gara d'andata ha rappresentato una chiave di volta importante per l'undici di mister Chivu. La voglia del Sassuolo di dar seguito al buon momento potrebbe incentivare i neroverdi e il possibile 1 a 1 sarebbe risultato che fotografa una gara equilibrata: nerazzurri più solidi ma meno brillanti del previsto visti i tanti impegni ravvicinati con il Sassuolo capace di colpire sfruttando gli spazi. Il pareggio potrebbe rappresentare una giocata di valore per chi cerca il risultato esatto. Gli operatori di Snai quotano il pareggio per 1 a 1 a 9.25 mentre gli operatori di Admiral bet bancano questa possibilità a 8.80. Gli esperti di Netwin propongono una quota di 9.00 per il pari tra le due squadre mentre gli operatori di Betflag quotano il pareggio per 1 a 1 tra Sassuolo e Inter a 7.75.

Sassuolo-Inter, dove vedere la partita in TV

Sassuolo-Inter, sfida valida per la 24ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.