Schedine Mondiali 2026 del 18 e 19 giugno: comparazione quote e confronto bookmaker

Dove seguire il mondiale 2026 in tv

Mondiali 2026 sono trasmessi in Italia da DAZN, che offre la copertura integrale della competizione con tutte le partite disponibili in diretta streaming sulla propria piattaforma. Una selezione di incontri, tra cui le sfide più attese della fase a gironi e delle fasi a eliminazione diretta, viene inoltre proposta in chiaro dalla Rai, con trasmissione su Rai 1, Rai 2 o Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Gli appassionati possono seguire il torneo da smartphone, tablet, computer, smart TV e dispositivi compatibili attraverso le piattaforme ufficiali dei broadcaster titolari dei diritti.