Le gare in programma tra il 18 e il 19 giugno ai Mondiali 2026 offrono numerosi spunti di interesse per gli appassionati che seguono l'andamento delle quote pre-match. I principali operatori propongono infatti valutazioni differenti sui vari mercati disponibili relativi agli incontri in calendario.
COMPARAZIONE QUOTE
Schedine Mondiali 2026 del 18 e 19 giugno: comparazione quote e confronto bookmaker
Nelle tabelle riportate di seguito viene proposto un confronto puramente informativo tra alcune quote rilevate presso bookmaker autorizzati. L'obiettivo è evidenziare le differenze tra le offerte disponibili al momento della consultazione, consentendo agli utenti di confrontare le diverse valutazioni espresse dagli operatori sulle partite in programma. Le quote sono soggette a possibili variazioni e devono essere sempre verificate direttamente sui siti dei concessionari autorizzati.
Schedina mondiale 18 giugno
Nel confronto tra i principali operatori emerge una differenza nelle valutazioni attribuite alla combinazione selezionata per le gare del Mondiale del 18 giugno. La quota complessiva più elevata tra quelle riportate è pari a 94.39 su SNAI, seguita da 87.26 su Betsson e 85.27 su StarVegas. Di conseguenza varia anche la potenziale vincita teorica associata a una puntata di riferimento pari a 5 euro.
Schedina mondiale 19 giugno
La schedina dedicata alle gare del Mondiale del 19 giugno mette insieme tre differenti mercati pre-match: l'Under 2.5 in Canada-Qatar, il pareggio in Messico-Corea del Sud e il successo dell'Australia contro gli Stati Uniti. Il confronto tra i principali operatori evidenzia alcune differenze nelle valutazioni della stessa combinazione, con una quota complessiva che varia a seconda del bookmaker preso in esame.
Tra le proposte riportate in tabella, Betsson presenta la quota totale più alta a 36.48, davanti a SNAI a 32.50 e StarVegas a 32.40. Di conseguenza cambia anche la potenziale vincita teorica associata a una puntata di riferimento pari a 5 euro.
Dove seguire il mondiale 2026 in tv—
Mondiali 2026 sono trasmessi in Italia da DAZN, che offre la copertura integrale della competizione con tutte le partite disponibili in diretta streaming sulla propria piattaforma. Una selezione di incontri, tra cui le sfide più attese della fase a gironi e delle fasi a eliminazione diretta, viene inoltre proposta in chiaro dalla Rai, con trasmissione su Rai 1, Rai 2 o Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Gli appassionati possono seguire il torneo da smartphone, tablet, computer, smart TV e dispositivi compatibili attraverso le piattaforme ufficiali dei broadcaster titolari dei diritti.
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