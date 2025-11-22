Torna la Serie A, torna il Derby di Milano: per la prima volta in stagione l'Inter affronta il Milan, in una gara che promette spettacolo e scintille. Una storia iniziata più di un secolo fa e che questo fine settimana si rinnoverà ancora una volta: Inter-Milan, derby valido per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, è in programma domenica 23 novembre alle 20:45 a San Siro. Nei 244 precedenti complessivi l'Inter ha ottenuto 91 vittorie contro le 82 dei rossoneri. I nerazzurri guidano il bilancio, che viene completato da 71 pareggi.
pronostici
Risultato esatto Inter-Milan, statistiche parlano chiaro: le quote che stuzzicano per il derby
L’Inter arriva al derby vivendo un periodo positivo. La squadra ha vinto 11 delle ultime 12 partite in tutte le competizioni, segnando 28 gol e subendone soltanto sette, numeri che raccontano equilibrio, solidità e capacità di imporsi nei vari momenti della gara. Dall’inizio della stagione i nerazzurri hanno costruito un cammino netto, con dodici vittorie e tre sconfitte, senza aver mai pareggiato: insieme alla Roma, l’Inter è una delle due squadre dei principali campionati europei a non aver registrato un segno “X” da agosto in avanti. Ecco le quote che stuzzicano per quanto riguarda il risultato esatto del derby.
Inter-Milan, risultato esatto 2-2
0 pareggi per l'Inter, 4 per il Milan fin qui: stuzzica il 2-2. L'Inter ha una media gol di poco superiore ai 2 a partita e non ha mai pareggiato fin qui appunto, è interessante la quota del 2-2. Si parte da quota 11.00 su Lottomatica, passando per 13.00 su Marathon e 14.00 su Sisal. Ma la quota più alta è quella di NetBet, che dà a 15.00 il 2-2 tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri.
Inter-Milan, risultato esatto 2-1
L'Inter è comunque la favorita per i bookies nel derby, come abbiamo già visto. Stuzzica la quota del 2-1 per la squadra di Cristian Chivu, quindi con 2 gol realizzati dai nerazzurri, in linea con la media-gol attuale. Si parte dall'8.40 di WilliamHill, di poco più alta la quota su Bet365: è a 8.50. Fino ad arrivare a quota 9.00 su Netwin e su Admiral.
Dove vedere Inter-Milan in tv—
Inter-Milan, primo derby della stagione e sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 23 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA