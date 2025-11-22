FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Risultato esatto Inter-Milan, statistiche parlano chiaro: le quote che stuzzicano per il derby

pronostici

Risultato esatto Inter-Milan, statistiche parlano chiaro: le quote che stuzzicano per il derby

inter milan
Torna la Serie A, torna il Derby di Milano: per la prima volta in stagione l'Inter affronta il Milan. Ecco le quote che stuzzicano
Alessandro Cosattini Redattore 

Torna la Serie A, torna il Derby di Milano: per la prima volta in stagione l'Inter affronta il Milan, in una gara che promette spettacolo e scintille. Una storia iniziata più di un secolo fa e che questo fine settimana si rinnoverà ancora una volta: Inter-Milan, derby valido per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, è in programma domenica 23 novembre alle 20:45 a San Siro. Nei 244 precedenti complessivi l'Inter ha ottenuto 91 vittorie contro le 82 dei rossoneri. I nerazzurri guidano il bilancio, che viene completato da 71 pareggi.

L’Inter arriva al derby vivendo un periodo positivo. La squadra ha vinto 11 delle ultime 12 partite in tutte le competizioni, segnando 28 gol e subendone soltanto sette, numeri che raccontano equilibrio, solidità e capacità di imporsi nei vari momenti della gara. Dall’inizio della stagione i nerazzurri hanno costruito un cammino netto, con dodici vittorie e tre sconfitte, senza aver mai pareggiato: insieme alla Roma, l’Inter è una delle due squadre dei principali campionati europei a non aver registrato un segno “X” da agosto in avanti. Ecco le quote che stuzzicano per quanto riguarda il risultato esatto del derby.

Inter-Milan, risultato esatto 2-2

COMPARAZIONE QUOTE INTER-MILAN RISULTATO ESATTO 2-2
14.00
PIÙ INFO
13.00
PIÙ INFO
15.00
PIÙ INFO
11.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 250€ di bonus scommesse + 5.000€ senza deposito col gioco "Salva il bottino"
PIÙ INFO
fino a 100€ di bonus benvenuto in fun bonus + 250€ bonus cashback
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ in Bonus Sport + Bonus Scommesse del 100% fino a 2.000€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

0 pareggi per l'Inter, 4 per il Milan fin qui: stuzzica il 2-2. L'Inter ha una media gol di poco superiore ai 2 a partita e non ha mai pareggiato fin qui appunto, è interessante la quota del 2-2. Si parte da quota 11.00 su Lottomatica, passando per 13.00 su Marathon e 14.00 su Sisal. Ma la quota più alta è quella di NetBet, che dà a 15.00 il 2-2 tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Inter-Milan, risultato esatto 2-1

COMPARAZIONE QUOTE INTER-MILAN RISULTATO ESATTO 2-1
8.40
PIÙ INFO
9.00
PIÙ INFO
9.00
PIÙ INFO
8.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Inter è comunque la favorita per i bookies nel derby, come abbiamo già visto. Stuzzica la quota del 2-1 per la squadra di Cristian Chivu, quindi con 2 gol realizzati dai nerazzurri, in linea con la media-gol attuale. Si parte dall'8.40 di WilliamHill, di poco più alta la quota su Bet365: è a 8.50. Fino ad arrivare a quota 9.00 su Netwin e su Admiral.

Dove vedere Inter-Milan in tv

—  

Inter-Milan, primo derby della stagione e sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 23 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Leggi anche
Pronostico Inter-Milan: rossoneri sfavoriti per la vittoria finale, curioso l’over sulla...
Pronostico Montenegro-Croazia: Sucic stuzzica come marcatore, gara da Over?

© RIPRODUZIONE RISERVATA