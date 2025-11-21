Archiviata la terza pausa per gli impegni delle nazionali è tempo di tuffarci nuovamente nel campionato di calcio di Serie A che riprende col botto. Big match di giornata sarà il derby di Milan con Inter e Milan (a due punti di distanza) che si sfideranno domenica sera alle 20.45. I nerazzurri vogliono blindare il primo posto in classifica e aumentare il distacco dalla squadra di Allegri che è in scia ma soprattutto l'Inter vuole tornare a vincere un derby, spauracchio della scorsa stagione che costò ai nerazzurri una Supercoppa e la finale di Coppa Italia.
Pronostico Inter-Milan: rossoneri sfavoriti per la vittoria finale, curioso l’over sulla somma gol
Inter-Milan, vincente Milan
Senza coppe europee per i rossoneri lo scudetto diventa l'obiettivo principe per la stagione (oltre al ritorno in europa). L'Inter, fino a questo momento, è riuscita a superare la Roma in trasferta ma ha pagato dazio contro Juventus e Napoli. Chivu vuole invertire la tendenza e tornare a vincere nella stracittadina in una sfida che non sarà affatto semplice per i nerazzurri. Scopriamo insieme le quote che vedono prevalere la squadra di Allegri al termine dei 90 minuti. Rossoneri che appaiono sfavoriti per la vittoria finale come confermano le quote dei principali operatori di scommesse. Secondo gli esperti di Betsson e Bet365 la vittoria della squadra di Allegri è quotata a 4.00 mentre per gli analisti di Vincitu a 3.90. I bookie di Betflag bancano questa possibilità a 3.85
Inter-Milan, over 3.5
Primo attacco del campionato (l'Inter) contro il terzo (Milan) con una differenza reti che vede i nerazzurri mettere a segno un +14 contro il +8 dei rivali. Come ogni derby che si rispetti ci si aspetta una gara viva, vibrante, accesa, ricca di episodi. Scopriamo insieme le quote per l'over 3.5 nella stacittadina. Per gli operatori di Betflag l'over 3.5 è quotato a 3.00 mentre gli esperti di Bet365 bancano questa possibilità a 3.20. Gli esperti di Betsson l'over 3.5 nel derby di Milano è dato a 3.05 mentre i bookie di Vincitu propongono una quota di 2.91
Inter-Milan, dove vederla in tv—
Inter-Milan, primo derby della stagione e sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 23 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
