L'1-1 è il risultato più probabile per i bookies, è quello con la quota più bassa. Si parte dal 5.50 di BetFlag, a 6.00 ci sono poi due operatori: Betsson e Netwin. Ancora più alta la quota invece per SNAI: l'1-1 paga 6.25. La Roma ha la miglior difesa del campionato finora e l'Inter nelle ultime uscite ha blindato il reparto arretrato, per questo l'1-1 è la quota più bassa per la sfida dell'Olimpico.