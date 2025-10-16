Roma e Inter l’una contro l’altra in uno degli anticipi del sabato in Serie A. La squadra di Gasperini deve difendere il primato condiviso in questo momento con il Napoli, quella di Chivu deve dar seguito agli ottimi risultati dell’ultimo mese dopo un avvio con due sconfitte in fila con Udinese e Juventus. Dopo 6 giornate Roma e Inter non hanno ancora pareggiato (5 vittorie e 1 sconfitta per i giallorossi, 4 vittorie e 2 sconfitte per i nerazzurri).
Roma-Inter, pronostico risultato esatto: l’1-1 è la quota più bassa, ma a stuzzicare è…
Nerazzurri reduci da cinque successi consecutivi in tutte le competizioni: in ognuno di questi match la squadra di Chivu ha messo a segno almeno due reti dimostrando una grandissima qualità nel reparto offensivo, ed ha mantenuto la rete inviolata in tre partite su cinque, registrando la fase difensiva dopo le difficoltà in avvio di stagione. Ci si aspetta un match in cui l’Inter terrà in mano il pallino del gioco e aggredirà alta la Roma, che dovrà essere abile nel chiudere gli spazi e ripartire per poi affidarsi all’estro degli uomini offensivi, Soulé su tutti.
Risultato esatto Roma-Inter 1-1
L'1-1 è il risultato più probabile per i bookies, è quello con la quota più bassa. Si parte dal 5.50 di BetFlag, a 6.00 ci sono poi due operatori: Betsson e Netwin. Ancora più alta la quota invece per SNAI: l'1-1 paga 6.25. La Roma ha la miglior difesa del campionato finora e l'Inter nelle ultime uscite ha blindato il reparto arretrato, per questo l'1-1 è la quota più bassa per la sfida dell'Olimpico.
Risultato esatto Roma-Inter 1-3
17 gol fatti per l'Inter, ha il miglior attacco della Serie A la squadra di Chivu. Di fronte la Roma che ne ha subiti solo 2 e ha la miglior difesa fin qui, ma occhio al momento di forma dei nerazzurri: la quota dell'1-3 all'Olimpico stuzzica. 19.00 su Bet265, sale a 20.00 su WilliamHill fino a toccare quota 21.00 su NetBet e AdmiralBet.
