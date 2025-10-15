Pronostico Roma-Inter: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota gol del match

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

La squadra di Chivu si è rivelata una macchina da gol in questa stagione. Sono 17 le reti messe a segno in campionato dai nerazzurri che però hanno evidenziato una certa leggerezza in fase difensiva nelle prime uscite. Di contro gli uomini di Gasperini appaiono ben rodati in difesa (2 sole reti subite) ma faticano tremendamente sotto porta. Si prospetta una gara che potrebbe aprire diversi fronti sul punto di vista realizzativo. Scopriamo insieme le quote per l'over 3.5 in Roma-Inter. Gli analisti di Netbet, Eurobet e Betflag bancano questa possibilità a 3.45 mentre gli esperti di Admiral Bet fissano la quota a 3.40. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

Roma-Inter, dove vedere la gara in tv

Roma-Inter, sfida valida per la 7ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 18 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.