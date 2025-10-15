fcinter1908 pronostici Pronostico Roma-Inter: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota gol del match

Pronostico Roma-Inter: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota gol del match

Smaltita la seconda pausa per gli impegni delle nazionali riparte il campionato con l'incontro di cartello tra Roma e Inter
Dopo la seconda sosta per gli impegni delle nazionali riparte il campionato di calcio di Serie A con lo scontro tra Roma e Inter in programma per sabato 18 ottobre ore 20.45. I nerazzurri di Chivu al secondo impegno d'alta classifica. Dopo la Juventus a Torino questa volta tocca alla Roma, guidata dall'ex Gasperini, che attualmente sta viaggiando a vele spiegate in campionato. Uno scontro, quello tra nerazzurri e giallorossi, storicamente mai banale, con le due squadre che vorranno lanciare un segnale chiaro e forte a questo campionato. Scopriamo insieme le quote e la favorita di questa sfida.

Roma-Inter, vincente Inter

2.30
2.35
2.35
2.35
La squadra di Chivu dopo un avvio di stagione a singhiozzo, appare rivitalizzata dall'ultimo spezzone di campionato e Champions League. I nerazzurri arrivano al match dopo aver rullato la Cremonese al Meazza ma al cospetto troveranno una Roma in vetta alla classifica a quota 15 punti (insieme al Napoli di Conte). Sono solo 3 i punti di distanza tra le due squadre con l'Inter che vorrà ridurre ulteriormente questo distacco. Nerazzurri favoriti in questa sfida secondo gli operatori del settore. La vittoria dell'Inter al Meazza è quotata a 2.35 dagli esperti di Netbet, Eurobet e Admiral Bet. Più cauti i bookie di Betflag che bancano il segno 2 a 2.30.

Roma-Inter, over 3.5

3.45
3.40
3.45
3.45
La squadra di Chivu si è rivelata una macchina da gol in questa stagione. Sono 17 le reti messe a segno in campionato dai nerazzurri che però hanno evidenziato una certa leggerezza in fase difensiva nelle prime uscite. Di contro gli uomini di Gasperini appaiono ben rodati in difesa (2 sole reti subite) ma faticano tremendamente sotto porta. Si prospetta una gara che potrebbe aprire diversi fronti sul punto di vista realizzativo. Scopriamo insieme le quote per l'over 3.5 in Roma-Inter. Gli analisti di Netbet, Eurobet e Betflag bancano questa possibilità a 3.45 mentre gli esperti di Admiral Bet fissano la quota a 3.40. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

Roma-Inter, dove vedere la gara in tv

Roma-Inter, sfida valida per la 7ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 18 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

