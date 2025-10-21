FC Inter 1908
Union SG-Inter: la quota del primo gol in Champions di Pio Esposito! Ma occhio ai piazzati

Pio Esposito
Sarà il primo incrocio assoluto tra Inter e Union Saint-Gilloise in una competizione UEFA: a quanto è dato il primo gol di Pio Esposito
Alessandro Cosattini Redattore 

Sarà il primo incrocio assoluto tra Inter e Union Saint-Gilloise in una competizione UEFA. L’unico precedente storico tra i due club risale alla Coppa Velodromo Sempione, torneo amichevole disputato a Milano il 5 aprile 1920. La sfida vide i belgi vincere 4-1. Per l’Inter a segno Aebi. L’Inter ha vinto le ultime tre partite contro club belgi in Europa - tutte contro l’Anderlecht tra il 1997 e il 2004 - dopo aver ottenuto soltanto due successi nelle prime sette sfide (2N, 3P) contro avversarie di quella nazione.

L’Inter arriva alla sfida forte di due vittorie consecutive senza subire gol in questa Champions League: 2-0 contro l’Ajax e 3-0 contro lo Slavia Praga. I nerazzurri non hanno mai iniziato una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League vincendo le prime tre gare mantenendo sempre la porta inviolata.

Union SG-Inter, Pio Esposito marcatore

COMPARAZIONE QUOTE UNION SG-INTER PIO ESPOSITO MARCATORE
3.00
PIÙ INFO
2.65
PIÙ INFO
3.00
PIÙ INFO
3.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Francesco Pio Esposito ha trovato il primo gol con la maglia dell'Inter in campionato e ha segnato anche il primo gol con la maglia della Nazionale durante la scorsa sosta. Gli manca ancora la prima rete in Champions League e può arrivare proprio in trasferta contro l'Union SG: la rete del baby attaccante nerazzurro è data a 2.65 su vincitu. Sale la quota su Snai, Netwin e Netbet: il gol di Pio Esposito è dato a 3.00 e intriga sicuramente verso la sfida di Champions di questa sera.

Union SG-Inter, De Vrij marcatore

COMPARAZIONE QUOTE UNION SG-INTER DE VRIJ MARCATORE
14.00
PIÙ INFO
13.00
PIÙ INFO
11.50
PIÙ INFO
15.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 260€ di bonus, di cui 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Occhio ai calci piazzati però. La squadra di Chivu infatti si rende sempre molto pericolosa su corner e punizioni, dunque massima attenzione ai saltatori e in particolare a uno specialista come De Vrij, che dovrebbe giocare titolare al posto di Acerbi al centro della difesa a tre. Si parte da 11.50 su AdmiralBet, sale a 13.00 su Bwin il gol dell'olandese e a 14.00 su WilliamHill. Ma la quota più alta è su Bet365: è dato a 15.00 il gol di De Vrij in Champions stasera, una quota molto interessante.

