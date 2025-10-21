Sarà il primo incrocio assoluto tra Inter e Union Saint-Gilloise in una competizione UEFA. L’unico precedente storico tra i due club risale alla Coppa Velodromo Sempione, torneo amichevole disputato a Milano il 5 aprile 1920. La sfida vide i belgi vincere 4-1. Per l’Inter a segno Aebi. L’Inter ha vinto le ultime tre partite contro club belgi in Europa - tutte contro l’Anderlecht tra il 1997 e il 2004 - dopo aver ottenuto soltanto due successi nelle prime sette sfide (2N, 3P) contro avversarie di quella nazione.
Union SG-Inter: la quota del primo gol in Champions di Pio Esposito! Ma occhio ai piazzati
L’Inter arriva alla sfida forte di due vittorie consecutive senza subire gol in questa Champions League: 2-0 contro l’Ajax e 3-0 contro lo Slavia Praga. I nerazzurri non hanno mai iniziato una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League vincendo le prime tre gare mantenendo sempre la porta inviolata.
Union SG-Inter, Pio Esposito marcatore
Francesco Pio Esposito ha trovato il primo gol con la maglia dell'Inter in campionato e ha segnato anche il primo gol con la maglia della Nazionale durante la scorsa sosta. Gli manca ancora la prima rete in Champions League e può arrivare proprio in trasferta contro l'Union SG: la rete del baby attaccante nerazzurro è data a 2.65 su vincitu. Sale la quota su Snai, Netwin e Netbet: il gol di Pio Esposito è dato a 3.00 e intriga sicuramente verso la sfida di Champions di questa sera.
Union SG-Inter, De Vrij marcatore
Occhio ai calci piazzati però. La squadra di Chivu infatti si rende sempre molto pericolosa su corner e punizioni, dunque massima attenzione ai saltatori e in particolare a uno specialista come De Vrij, che dovrebbe giocare titolare al posto di Acerbi al centro della difesa a tre. Si parte da 11.50 su AdmiralBet, sale a 13.00 su Bwin il gol dell'olandese e a 14.00 su WilliamHill. Ma la quota più alta è su Bet365: è dato a 15.00 il gol di De Vrij in Champions stasera, una quota molto interessante.
