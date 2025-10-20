fcinter1908 pronostici Pronostico Union SG-Inter, risultato esatto: vittoria larga? Cosa dicono le quote

Pronostico Union SG-Inter, risultato esatto: vittoria larga? Cosa dicono le quote

Union SG - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 21 ottobre alle 21:00
Dopo la vittoria in campionato contro la Roma all'Olimpico per l'Inter è tempo di tuffarsi nuovamente in Champions League. Nella principale manifestazione europea i nerazzurri viaggiano a vele spiegate con 2 vittorie su 2 incontri disputati. La squadra di Chivu volerà in Belgio dove affronterà l'Unione Saint Gilloise per una sfida che sulla carta non dovrebbe covare pericoli per i nerazzurri ma si sa, la Champions League regala sorprese.

Union SG - Inter, risultato esatto 0-3

13.00
13.00
13.00
16.00
Come visto nella scorsa edizione, la prima con il nuovo format, nel percorso in Champions League non contano solo le vittoria ma la differenza reti può portare a balzi incredibili in classifica generale. Per questo motivo i nerazzurri dovranno approfittare di quella gare considerate abbordabili per incrementare il bottino reti. Al momento i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata mettendo a segno 5 reti. Contro la formazione belga è necessario incrementare questo bottino. Scopriamo insieme le quote per il 3 a 0 in favore dei nerazzurri. Per gli esperti di Snai il 3 a 0 per i nerazzurri è quotato a 16.00 mentre rimangono più cauti gli analisti di Bet365, Betflag e William Hill con una quota pari a 13.00.

Union SG - Inter, risultato esatto 1-3

27.00
27.00
23.00
28.00
Le quote per la vittoria dei nerazzurri sono schiaccianti e, secondo gli esperti del settore, non ci sarà partita martedi sera tra le due squadre. L'Inter con la vittoria di Roma sembra aver intrapreso il cammino giusto e vedremo se quanto visto in Serie A sarà replicabile in Champions League. Scopriamo insieme le quote per la vittoria per 4 a 1 della squadra di Chivu. I bookie di Snai bancano questa possibilità a 28.00 mentre gli esperti di William Hill e Betflag bancano questa possibilità a 27.00. Più cauti gli analisti di Bet365 che quotano la vittoria per 4 a 1 della formazione di Chivu a 23.00

Union SG - Inter, dove vedere la gara in TV

Union SG - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 21 ottobre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA