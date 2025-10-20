Pronostico Union SG-Inter, risultato esatto: vittoria larga? Cosa dicono le quote

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Le quote per la vittoria dei nerazzurri sono schiaccianti e, secondo gli esperti del settore, non ci sarà partita martedi sera tra le due squadre. L'Inter con la vittoria di Roma sembra aver intrapreso il cammino giusto e vedremo se quanto visto in Serie A sarà replicabile in Champions League. Scopriamo insieme le quote per la vittoria per 4 a 1 della squadra di Chivu. I bookie di Snai bancano questa possibilità a 28.00 mentre gli esperti di William Hill e Betflag bancano questa possibilità a 27.00. Più cauti gli analisti di Bet365 che quotano la vittoria per 4 a 1 della formazione di Chivu a 23.00