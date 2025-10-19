fcinter1908 pronostici Pronostico Union SG – Inter: nerazzurri strafavoriti ma attenzione alla quota gol

Pronostico Union SG – Inter: nerazzurri strafavoriti ma attenzione alla quota gol

Pronostico Union SG – Inter: nerazzurri strafavoriti ma attenzione alla quota gol - immagine 1
Union SG - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 21 ottobre alle 21:00
Tona la Champions League e per i nerazzurri inizia un vero e proprio tour de force tra campionato e coppe. La vittoria ottenuta all'Olimpico ha confermato il buon momento favorevole in campionato ma la Champions è una storia diversa. Dopo le prime due vittorie contro Ajax e Slavia Praga per i ragazzi di Chivu arriva quello che sulla carta potrebbe sembrare uno scontro di bassa difficoltà ma il percorso della formazione belga dice tutt'altro.

Union SG - Inter, vittoria Inter

Nerazzurri con il vento in poppa in Champions League fanno visita a quella che è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione. La vittoria della squadra nerazzurra è il pronostico dei principali bookies ma vediamo insieme le quote per la vittoria dell'Inter in Belgio. Secondo di Betsson e Netwin il segno 2 è quotato a 1.74 mentre gli operatori di Admiral Bet bancano questa possibilità a 1.73. Più cauti gli esperti di Betflag che quotano la vittoria dell'Inter a 1.70

Union SG - Inter, over 4.5

Per i nerazzurri sarà importante vincere ma come abbiamo potuto imparare nella passata edizione la differenza reti nella nuova formula di questa competizione conta tantissimo. I nerazzurri confermano la loro buona vena realizzativa in campionato ma anche in Champions League e contro la formazione belga è da considerare questo fattore. Scopriamo insieme le quote relative all'Over 4.5. Secondo gli analisti di Betflag questa possibilità è quotata a 5.00 mentre gli esperti di Betsson e Netwin bancano questa ipotesi a 4.80. Più cauti i bookie di Admiral bet che propongono una quota di 4.50

Union SG - Inter, dove vederla in tv

Union SG - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 21 ottobre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Roma-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme ma attenzione al gol su palla inattiva
Roma-Inter, pronostico risultato esatto: l’1-1 è la quota più bassa, ma a stuzzicare è…

