Pronostico Union SG – Inter: nerazzurri strafavoriti ma attenzione alla quota gol

Union SG - Inter, over 4.5
Per i nerazzurri sarà importante vincere ma come abbiamo potuto imparare nella passata edizione la differenza reti nella nuova formula di questa competizione conta tantissimo. I nerazzurri confermano la loro buona vena realizzativa in campionato ma anche in Champions League e contro la formazione belga è da considerare questo fattore. Scopriamo insieme le quote relative all'Over 4.5. Secondo gli analisti di Betflag questa possibilità è quotata a 5.00 mentre gli esperti di Betsson e Netwin bancano questa ipotesi a 4.80. Più cauti i bookie di Admiral bet che propongono una quota di 4.50
Union SG - Inter, dove vederla in tv—
Union SG - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 21 ottobre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
