Pronostico Union SG – Inter: nerazzurri strafavoriti ma attenzione alla quota gol

Tona la Champions League e per i nerazzurri inizia un vero e proprio tour de force tra campionato e coppe. La vittoria ottenuta all'Olimpico ha confermato il buon momento favorevole in campionato ma la Champions è una storia diversa. Dopo le prime due vittorie contro Ajax e Slavia Praga per i ragazzi di Chivu arriva quello che sulla carta potrebbe sembrare uno scontro di bassa difficoltà ma il percorso della formazione belga dice tutt'altro.