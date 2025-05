Bagni: “Frattesi spacca le partite con la sua energia, è letale. Futuro? Non so cosa succederà”

«Il suo atteggiamento. Lo vedete il ‘casino’ che fa quando entra? In senso buono, eh. Spacca le partite con la sua energia positiva. I compagni gli vogliono bene. Si vede da come lo abbracciano. All’Inter, tra Bayern e Barcellona, ha dato una bella mano per raggiungere la finale. Un valore aggiunto per chiunque. Amo come entra in campo e come fa di tutto per farsi notare».