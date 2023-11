Bucciantini: “Lautaro non fa sentire mancanza di nessuno, nemmeno di se stesso. Inter ha compito”

Lautaro non fa sentire la mancanza di nessuno, nemmeno di se stesso. Ha fatto un passo avanti. È la presenza più forte in campo, anche mentale. Dentro l'area di rigore qualsiasi cosa fa la fa con grande efficacia, in generale è una certezza dentro la più grande certezza del campionato italiano. L'Inter ha il compito di menare le danze in questo campionato.