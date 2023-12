Inter, accelerata per Buchanan? Anche per sfruttare il Decreto Crescita: 5 anni di contratto

Secondo La Gazzetta dello Sport "L’Inter è ormai in pole position il centrocampista canadese Tajon Buchanan dal Bruges. Il dialogo con la dirigenza belga è serrato per ottenere uno sconto sul cartellino (richiesta 10 milioni), ma è evidente come il ribasso del 50 per cento delle tasse sullo stipendio agevolerebbe non poco i piani nerazzurri, considerando che si parla di un contratto quinquennale per il sostituto dell’infortunato Cuadrado".