Inter-Napoli, c’è uno show dentro lo show: Calhanoglu contro Lobotka, lì si decide tutto

"Dall’altra parte, Calhanoglu è dentro la migliore stagione della sua carriera, per sua stessa ammissione. E’ già a quota 11 gol stagionali, ma le sue partite sono piene di tanto altro. Gli avversari difficilmente riescono a limitarlo, perché lui sa comunque come farsi trovare. E i compagni, pur di cercarlo, sono disposti a scegliere linee rischiose: ne val la pena, comunque, far partire l’azione dal turco. Contro la Lazio era uscito per via di un’ammonizione ma anche per un colpo ricevuto: nulla di grave, per fortuna di Inzaghi. Ci sarà stasera, per una sfida che è anche una sfida di precisione. Tanto per intendersi: 77 passaggi positivi e solo 7 negativi per Calhanoglu contro la Lazio, 35 positivi e 2 negativi per Lobotka contro la Fiorentina. Il turco ne gioca di più, probabilmente sarà così anche stasera. Alla fine, conterà però più la qualità che la quantità", sottolinea il quotidiano.