Cerruti: “Inter, ecco la situazione portieri. Che occasione per Stankovic”

È vero che il numero uno della nazionale svizzera, grazie ai suoi 34 anni, ha sufficiente esperienza per passare da un campionato all’altro e soprattutto sta già giocando, ma anche il miglior portiere del mondo deve trovare l’affiatamento con i nuovi compagni e per questo il tempo che passa gioca a favore di Stankovic. In fondo ha soltanto cinque mesi meno di Anatolij Trubin, 22 anni oggi, l’ucraino che sembrava la prima scelta per il ruolo di titolare o almeno di “vice”, cinque anni più di Gigio Donnarumma che esordì quando ne aveva 16 in Serie A. Ma soprattutto, per rimanere in casa Inter, ha soltanto un anno meno di quanti ne aveva il grande Walter Zenga che a 22, dopo aver incominciato come riserva di Ivano Bordon, diventò titolare per dodici stagioni.