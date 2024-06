In queste ore si è parlato ancora della trattativa tra Inter e Genoa per Josep Martinez e Skysport ha sottolineato come i discorsi si stiano concentrando su un'operazione senza contropartite di cui invece si era discusso fino ad ora. Il club rossoblù nel frattempo sta pensando al futuro proprio in vista della cessione del portiere. Si lavora così al sostituto e si starebbe lavorando su Kotarski, portiere croato del Paok.