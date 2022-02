Farris a Inter TV: “Noi bravi a spegnere lo stadio, in passato squadra criticata per…”

Le parole del vice allenatore ai microfoni di Inter TV

Le parole di Massimiliano Farris a Inter TV dopo il pareggio con il Napoli: "Dobbiamo dire che il Napoli è una grandissima squadra e lo ha dimostrato, hanno conquistato il vantaggio e a livello psicologico ha acceso lo stadio. La nostra bravura è stata quella di spegnere lo stadio. Nel secondo tempo siamo riusciti a dominare il palleggio e alla fine sembrava ne avessimo più noi. La squadra ha mostrato grande carattere e consapevolezza. Non era facile mettere a posto questa partita. La squadra è stata in passato criticata per non essere riuscita a chiudere le partite, come nel derby. Oggi ha avuto voglia di controllarla ma sapevamo di poter creare la zampata vincente. Non è arrivata ma i presupposti li abbiamo creati tutti. Abbiamo avuto qualche giorno in meno del Napoli per preparare la gara. Ci ha fatto sprecare energie. Il fatto che l'Inter ne avesse più del Napoli ci rende orgogliosi. L'impegno con il Liverpool? Siamo l'Inter e dobbiamo viverci questa grande emozione che ci siamo conquistati sul campo. Ci proviamo, ci vogliamo divertire. Abbiamo anche i numeri per preparala bene e metterli in difficoltà".