Garlando: “Inter favorita di corto muso sull’Atletico. Ma a casa loro è ingiocabile”

Dire che poteva andare molto peggio non significa che l’Inter abbia già un piede nei quarti. Inzaghi dovrà attaccare alla Pinetina l’iconica esultanza del Cholo, ex compagno di Lazio, dopo il 2-0 alla Juve del febbraio 2019: quella famosa de «los huevos». Per qualificarsi, l’Inter dovrà partire da lì: pareggiare l’orgogliosa furia agonistica dei pirati di Simeone. Il tecnico argentino, per prolungare un ciclo d’oro, ma logorante, ha avuto l’intelligenza di andare oltre il cholismo, raffinando la manovra per renderla più divertente anche agli occhi di chi la pratica. L’Atletico non è più lo stereotipo di intensità, ripartenze e pullman davanti alla porta.

Il Cholo ha i registi delle due nazionali finaliste in Qatar: De Paul, Griezmann. Tanta qualità. Il Piccolo Prince, nella nuova versione arretrata, fu grande protagonista al Mondiale e, dopo un anno, non è ancora calato di rendimento. E non ha rinunciato al vizio del gol. In questa Liga ne ha già segnati 9 (meglio solo Bellingham, 13, e Mayoral, 10). Alvaro Morata ne ha fatti 8. Per cui, se Inzaghi ha una coppia da 22 reti, Lautaro (15) e Thuram (7), il Cholo risponde con una da 17. Griezmann ha segnato anche l’ultima volta che è passato da San Siro in Champions: Milan-Atletico Madrid 1-2, 19 settembre ‘21.

La prima volta che Lautaro passò dal Metropolitano (agosto 2018) segnò una meraviglia al volo, in amichevole. Simeone, che aveva fatto di tutto per portarlo a Madrid, capì subito che cosa si era perso. In questa Champions, l’Atletico è secondo soltanto al Manchester City per gol segnati e di una sola lunghezza: 17-18. Significa che gli spagnoli viaggiano al ritmo di quasi 3 gol a partita. I Colchoneros non stanno più solo sulle barricate, come al tempo di Godin. Ora palleggiano e segnano tanto. Per batterli bisognerà superarli in grinta, ma anche in qualità di calcio. E in casa, l’Atletico è ingiocabile: 11 vittorie stagionali su 11.

Se l’Inter si presenta con il carisma di vice-campione d’Europa, l’Atletico risponde con lo sfarzo della sua recente storia internazionale. Da quando c’è Simeone (2011), i Materassai sono arrivati due volte in finale di Champions, una volta in semifinale, tre volte nei quarti, hanno vinto due Supercoppe europee e due Europa League. Morale: la banda del Cholo fa più paura in campo che sulla griglia del sorteggio. Ma l’Inter della Thu-La resta favorita. Di corto muso.

