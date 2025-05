"Perché ora l’Inter non si fa più illusioni. Tanta era la fiducia pre Lazio – che per la verità poco s’è vista in campo -, come scarsa è oggi la speranza in un altro regalo del Napoli, che sarebbe il terzo di fila. E allora forse è bene pensare davvero solo alla finale col Psg. E poi, a bocce ferme, ci sarà occasione per capire a fondo tutti i motivi di un -15 in classifica che pesa, eccome se pesa. Perché non tutto è spiegabile con gli arbitraggi, l’Inter ha sbagliato e in queste pagine approfondiamo proprio questo aspetto. Inzaghi l’aveva detto alla vigilia di questo campionato: «Ripetersi è più difficile che vincere». L’Inter si è allontanata dal rendimento dell’anno precedente come era accaduto al Milan post scudetto (-16) e pure al Napoli, l’anno scorso per la verità sprofondato a -37. Quindici punti rispetto alla scorsa stagione sono il segnale di una frenata che doveva essere controllata, ragionata, immaginata e calibrata. E invece è diventata esagerata, decisiva al contrario, decisiva per dare via libera al Napoli che ha lo scudetto a portata di mano con un punteggio bassissimo", sottolinea Gazzetta.