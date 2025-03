"Bisseck più di Pavard. Il tedesco è avanti rispetto al francese per completare il terzetto difensivo con De Vrij e Acerbi, ennesimo segnale dell’enorme fiducia che Inzaghi ripone in lui, mentre il francese può tornare utile anche come cambio in fascia a gara in corso. Curiosità: Bisseck ha già giocato in Olanda, in seconda divisione al Roda, nella stagione 2019-20 poi sospesa a causa del Covid", rivela La Gazzetta dello Sport.