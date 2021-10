Dzeko, numeri da Fenomeno. All’Inter nessuno meglio di lui, eguagliato Ronaldo

Il centravanti dell'Inter ha avuto un impatto fenomenale con la maglia nerazzurro, il suo score finora è pari a quello del Fenomeno

Ceduto Lukaku, in casa Inter c'era grande preoccupazione per il suo erede. In estate il club nerazzurro ha deciso di puntare su Dzeko, preso gratis dalla Roma, e il bosniaco sta avendo un impatto più che importante nella sua avventura in nerazzurro. Dzeko è diventato subito leader dell'attacco dell'Inter, fa giocare la squadra, partecipa alla manovra e fa gol.