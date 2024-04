L'Inter ha trovato il pareggio su calcio di rigore segnato da Calhanoglu , fallo netto del portiere dell'Udinese su Thuram. Annullato prima un gol a Carlos Augusto per fuorigioco. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:

"Nessun dubbio sul calcio di rigore concesso all’Inter al 9’ della ripresa: Okoye in uscita alta non colpisce il pallone ma travolge Thuram che lo aveva anticipato. Rapido check e il Var conferma la decisione di Piccinini. Corretto anche l’annullamento del gol di Carlos Augusto al 3’ del secondo tempo: sul colpo di testa di Lautaro l’esterno nerazzurro è in posizione di fuorigioco", analizza La Gazzetta dello Sport.