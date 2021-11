GdS – L’Inter gioca due campionati. Simone Inzaghi il Marotta di Appiano Gentile

La Gazzetta dello Sport si è interrogata se le questioni extra campo influiranno sul rendimento della squadra

"Per quanto l’amministratore delegato Beppe Marotta sia bravissimo come dirigente di garanzia del club - ci mette sempre la faccia e fa valere la credibilità personale accumulata in mezzo secolo di carriera -, non esiste uno spogliatoio impermeabile agli spifferi sulle difficoltà finanziarie di una società. L’Inter gioca due campionati. Sul campo è competitiva, perché Simone Inzaghi è il Marotta di Appiano, tiene insieme il gruppo e lo fa funzionare, ma l’incertezza sul futuro è massima, la proprietà ormai fantasmatica. Gli Zhang sono “dispersi” in Cina e non sembrano più padroni del proprio destino. L’Inter è nella situazione opposta al Milan, “obbligata” com’è ad accedere agli ottavi di Champions per incassare qualche vitale milione in più. In campionato la frontiera sarà il quarto posto: ci sono i mezzi tecnici per difenderla e per andare oltre. Se poi si uscisse dal limbo della precarietà dell’azionista di maggioranza...".