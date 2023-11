Juve, torna il sereno per Allegri. McKennie e Miretti pronti per l’Inter

"McKennie e Miretti sono pronti per l'Inter. Torna un po' il sereno nel centrocampo della Juve in vista dello scontro diretto con i nerazzurri. L'americano ieri si è allenato in gruppo, passaggio fondamentale per essere a disposizione domenica sera; stesso discorso per Fabio, reduce da problemi di lombalgia, che aveva lavorato con i compagni già mercoledì. Allegri potrà contare quindi su due pedine in più per arginare l'emergenza del reparto dove, oltre a Fagioli e Pogba, mancherà pure Weah, che rientrerà ai primi di dicembre, e forse Locatelli", riporta il Corriere dello Sport.