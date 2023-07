CorSera – Lukaku-Vlahovic: partita doppia per il Chelsea. L’Inter e la volontà di Big Rom…

È Romelu Lukaku il primo obiettivo dell'Inter. Chiuse alcune operazioni in entrata, il club nerazzurro sta concentrando tutte le proprie forze per riportare a Milano Big Rom e accontentare Simone Inzaghi. Come sottolinea il Corriere della Sera, bisogna accelerare perché mai come in questo momento Marotta e Ausilio hanno la necessità di velocizzare la trattativa con il Chelsea.

"I londinesi hanno infatti informato nelle scorse ore i dirigenti nerazzurri che la cifra stanziata per ottenere il prestito con obbligo di riscatto del belga da 35 milioni non è sufficiente. Del resto gli inglesi hanno il coltello dalla parte del manico. Hanno altre richieste per il belga, si sentono forti. Le due offerte più ricche, sia per Romelu sia per il Chelsea, arrivano dall’Arabia ma in ogni caso il club di Stamford Bridge ha un’altra strada assai più vantaggiosa da percorrere. Ovvero imbastire con la Juventus un mega scambio, approfittando della situazione assurda in cui si trova Vlahovic".