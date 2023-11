Marchegiani: “Salisburgo insidioso, ma l’Inter c’è. Lautaro? Fortissimo”

"La partita dell'Inter è insidiosa. il Salisburgo è una squadra che corre, servirà una grande partita. In questo momento l'Inter dà l'impressione di potersi opporre anche al ritmo delle avversari. Lautaro aveva dei compiti diversi con Lukaku, a me piace più così. Ha dei momenti in cui è meno efficace, non in questa stagione, ma avercene attaccanti come lui, è fortissimo".