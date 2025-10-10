«Vogliamo che tutti giochino dove vogliano, però vogliamo una cosa con delle regole». Gianni Infantino, presidente della FIFA ha parlato così della decisione edella Lega Serie A di giocare la sfida tra Milan e Como a Perth, in Australia. A margine dell 'Assemblea Generale dell'EFC a Roma , il numero uno FIFA ha appoggiato la proposta ma ha chiesto un regolamento pre-stabilito per questo tipo di proposte.

«Nel calcio abbiamo una struttura di tipo internazionale e nazionale, è una struttura che ha reso il calcio lo sport numero uno al mondo, però è una sola partita, credo che le nostre riflessioni debbano essere più ampie. È stata una proposta della Lega Italiana però va regolato in ogni caso, la deregulation in questo campo non aiuta nessuno», ha detto.