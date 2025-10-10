"Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione", spiega in una nota la Lega Calcio.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla terza alla quinta giornata della Serie A Enilive 2025/2026. Del giocatore e di questo premio ha parlato l'ad della Serie A, Luigi De Siervo: «Nico Paz raddoppia e si conferma miglior Under 23 del mese anche a settembre. Battendo la concorrenza di tanti giovani campioni come Yildiz e Soulè, Nico Paz ha conquistato la vetta con due gol e due assist in tre partite. Decisivo in ogni rete del Como nel mese appena concluso, Nico Paz è ormai da tempo oltre lo status di ‘promessa’. È un giovane talento che tutto il mondo ci invidia, un esempio di classe e concretezza, un vero gioiello del Como e della Serie A».