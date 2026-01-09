Le telecamere di DAZN hanno pizzicato un Mike Maignan furioso con l'arbitro Mariani dopo l'assegnazione del rigore all'ultimo minuto a favore dei rossoblu

Grande tensione a San Siro dopo il fischio finale di Milan-Genoa . Le telecamere di DAZN hanno pizzicato un Mike Maignan furioso con l'arbitro Mariani dopo l'assegnazione del rigore all'ultimo minuto a favore dei rossoblu poi sbagliato da Stanciu.

E come confermato anche da RMC Sport, emittente francese, l'estremo difensore rossonero, nello scendere nel tunnel, avrebbe rivolto un insulto al direttore di gara: "Figlio di put...a", avrebbe infatti detto il francese scortato dal compagno Adrien Rabiot.