Grande tensione a San Siro dopo il fischio finale di Milan-Genoa. Le telecamere di DAZN hanno pizzicato un Mike Maignan furioso con l'arbitro Mariani dopo l'assegnazione del rigore all'ultimo minuto a favore dei rossoblu poi sbagliato da Stanciu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 senza categoria RMC – Milan-Genoa, Maignan insulta Mariani mentre scende nel tunnel: ecco cosa gli ha detto
senza categoria
RMC – Milan-Genoa, Maignan insulta Mariani mentre scende nel tunnel: ecco cosa gli ha detto
Le telecamere di DAZN hanno pizzicato un Mike Maignan furioso con l'arbitro Mariani dopo l'assegnazione del rigore all'ultimo minuto a favore dei rossoblu
E come confermato anche da RMC Sport, emittente francese, l'estremo difensore rossonero, nello scendere nel tunnel, avrebbe rivolto un insulto al direttore di gara: "Figlio di put...a", avrebbe infatti detto il francese scortato dal compagno Adrien Rabiot.
© RIPRODUZIONE RISERVATA