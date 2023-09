Moviola GdS – Barella, giusto togliere il rosso. Gol Thuram in fuorigioco, no fallo su Bastoni

Nella ripresa al 3’ la Real Sociedad chiede il rigore per un contrasto aereo tra De Vrij e Le Normand, colpito al volto, ma non si va al di là dei normali contatti d’area su cross. Manca invece un giallo a Brais Mendez, che al 17’ cintura al collo Barella; tra i due si innesca un duello molto fisico e al 19’ l’arbitro Oliver estrae il rosso diretto per l’azzurro, che sembra scalciare per stizza l’avversario a terra: il Var mostrerà però che Barella sta cercando di liberare il piede dalla morsa delle gambe dello spagnolo. Al 35’ il gol di Thuram su assist di Carlos Alberto è annullato per fuorigioco.